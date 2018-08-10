Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

Местами пройдут дожди.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на севере в отдельных районах сильные, с грозами, шквалом и порывистым ветром. На севере ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, днем возможен град. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром туман. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской, Мангыстауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской местами Туркестанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 34°, ясно.

Погода в Астане днем 26°, облачно.

Прогноз погоды на 10 августа.

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