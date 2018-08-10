Казахстанцы пользуются банкоматами все чаще

Выдача наличных на территории РК, с использованием платежных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами. Январь-июнь 2018

Объем денег, снятых с платежных карт на территории РК, за январь-июнь текущего года составил 6,2 трлн тг, что на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

На снятие через банкоматы приходится 84,8% от всего объема или 5,2 трлн тг, на 28,7% больше, чем за январь-июнь 2017 года. Объем снятий через POS-терминалы за год вырос на 9,8%, до 932,9 млрд тг.

Количество транзакций по снятию наличных за год увеличилось на 14,4%, до 129,4 млн, из которых 122,3 млн приходятся на банкоматы (рост за год - на 16,7%). Количество транзакций через POS-терминалы, наоборот сократились - на 14,7%, до 7,1 млн.

Средний чек одной транзакции за январь-июнь 2018 года в целом составил 47,5 тыс. тг (годом ранее - 43,4 тыс. тг), через банкомат - 42,7 тыс. тг (годом ранее - 38,7 тыс. тг), через POS-терминал - 131,3 тыс. тг (годом ранее - 102 тыс. тг).

Рост объема выдачи наличных с платежных карт зафиксирован по всему РК. Самый большой прирост год-к-году наблюдался в Алматинской области - на 34,6%, до 281,4 млрд тг за январь-июнь 2018 года. Доля от РК выросла с 4,3% до 4,6%.

Следом идет Туркестанская область и Шымкент (бывшая ЮКО) - рост на 31,5%, до 555,2 млрд тг. Доля от РК выросла с 8,6% до 9%.

Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - рост на 29,7%, до 191,5 млрд тг. Доля от РК выросла с 3% до 3,1%.

Примечательно, что, хотя подавляющее большинство снятия наличности с карт происходит с помощью банкоматов, на конец июня 2018 года их количество составило всего 8,8 тыс. штук. Это сразу на 1,1 тыс. меньше, чем в прошлом месяце.

При этом ранее наблюдался рост банкоматной сети. Так, с конца июня прошло года по конец мая 2018 года количество АТМ увеличилось с 9,7 до 9,9 тысячи.

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