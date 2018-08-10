Курс доллара на бирже составил 356 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 356,9-358,1 тенге, евро - за 408,5-411,5 тенге, рубль - за 5,36-5,42 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 356,53 тенге. Объем торгов - 141,55 миллиона долларов.

Сегодня доллар поднялся в цене. Эксперты полагают, что резкий скачок доллара связан с неоднозначной реакцией рубля на новые санкции со стороны США.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на полтора рубля (более 2%), превысив отметку 65 рублей. Это максимальный рост с 11 апреля, когда доллар стоил более 65 рублей. Евро также подорожал почти 2%, достигнув отметки в 75 рублей. По мнению российских экспертов, столь резкое ослабление рубля связано с неопределенностью положений нового законопроекта США об антироссийских санкциях.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 356,9-358,1 тенге, евро - за 408,5-411,5 тенге, рубль - за 5,36-5,42 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!