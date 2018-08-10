Свободное плавание тенге: новые горизонты

Почему финрегулятор пошел на достаточно сложный шаг – отпустил тенге в свободное плавание.

20 августа исполнится три года, как казахстанский тенге находится в режиме свободного плавания. О том, как национальная валюта проходит испытание свободой нам рассказал эксперт.

Отмена валютного коридора – это лучшее, что мог сделать финансовый регулятор для национальных валюты и экономике в 2015 году.

- Можно даже сказать, что это решение немного запоздало: еще в 2014 году сильно упали цены на нефть, это совпало с санкционным давлением. В итоге российский рубль упал по отношению к доллару и евро почти в два раза. Мы же пытались держать тенге на прежнем уровне. Это стоило в конечном итоге 27 миллиардов долларов золотовалютных резервов и существенно подорвало благосостояние отечественных товаропроизводителей: они просто не в состоянии были конкурировать с российским импортом. Параллельно шел бешеный отток капитала. Те, у кого были деньги, покупали в России технику, недвижимость и так далее, - вспоминает о том времени ведущий научный сотрудник центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Мадияр Кенжебулат.

Как отмечает эксперт, в тех условиях фактически невозможно было диверсифицировать экономику и слезать с нефтяной иглы. Поэтому финрегулятор пошел на достаточно сложный шаг – отпустил тенге в свободное плавание.

Практически параллельно в стране была запущена кампания по дедолларизации экономики. Правительство запретило указывать цены на недвижимость и автотранспорт в долларах, был принят ряд фундаментальных мер. Все они были направлены на то, чтобы в Казахстане иметь тенге стало выгоднее, чем доллары. Был увеличен разбег по депозитным ставкам в тенге и долларах. Сейчас тенге можно копить под 14% годовых, доллары – под 1%. Также, если банк объявит себя банкротом, государство гарантирует вкладчикам возврат 10 миллионов тенге, по валютным вкладам – до 5 миллионов в эквиваленте. В итоге о долларизация депозитов снизилась с 70% в январе 2016 года до 44% в июне 2018 года. Также Национальному Банку удалось провести масштабную поддержку банковской системы, рефинансировать тысячи ипотечных кредитов в иностранной валюте. Как итог – рост денежной массы именно за счет тенговой части. Так, рост денежной массы с сентября 2015 года составил 28,8% - до 20 трлн. тенге в июне 2018 года. За рассматриваемый период, тенговая часть денежной массы выросла на 87,6%.

- Еще один положительный эффект проводимой Нацбанком денежно-кредитной политики – снижение девальвационных ожиданий и связанной с ними инфляции. Понятно, если нефть дешевеет, как и валюта крупного соседнего государства, то стоит ждать девальвации и у нас. И оттого, что никто точно не знал конкретную дату, росли эти тревожные ожидания. Сейчас же все понимают, что доллар может и подорожать, и подешеветь в зависимости от внешней конъюнктуры. У людей, если они не работают на экспорт и импорт и не едут за рубеж, отпала необходимость скупать валюту и пристально следить за курсом, - говорит Мадияр Кенжебулат.

В общем-то, ради стабилизации инфляции и затеял Нацбанк несколько лет назад пересмотр всей денежно-кредитной политики, частью которой является свободный курс тенге. Конечная цель всех мероприятий – к концу 2020 года снизить уровень годовой инфляции до 4%.

В июле 2016 года инфляция выросла до максимальных с октября 2008 года 17,7%. Но уже к декабрю того же года снизилась до 8,5%, а в январе 2017 инфляция вошла в целевой коридор и больше не покидала его пределы. За 3 года инфляция снизилась втрое до 5,9% в июне 2018 года.

Вместе с тем, говорить о том, что решены все проблемы не приходится. Может быть, они стали более узкими, но от того не менее значимыми.

- Для экспортеров и импортеров крайне важно, чтобы курс был предсказуем на 3 – 4 месяца. Например, небольшая казахстанская фирма занимается закупом за рубежом и продажей здесь медикаментов под реализацию. Как только она берет свой товар у поставщика, сразу сталкивается с валютными рисками: нет никакой гарантии, что когда она все продаст, курс останется тем же. В развитых странах экспортеры и импортеры хеджируют свои валютные риски посредством инструментов срочного рынка (валютные фьючерсы, форварды, опционы и т.д.). В нашей стране срочный рынок находится практически в зачаточном состоянии и поэтому наши экспортеры и импортеры особенно МСБ сталкиваются с большими трудностями, - говорит экономист.

Эту проблему он связывает со слабым развитием фондового рынка в Казахстане. И выражает надежду, что совместная работа Нацбанка и недавно открывшегося Международного финансового центра в Астане со временем решит этот вопрос.

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