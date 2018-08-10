Количество казахстанцев достигло уже 18,27 миллиона

Городское население страны увеличилось.

К 1 июля количество жителей страны составило уже 18,27 миллиона человек. Это на 115,1 тысячи больше, чем в начале текущего года. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Примечательно, что естественный прирост за полгода составил при этом 125,9 тысячи человек, а 10,8 тысячи человек - миграционные "потери" страны.

Процессы агломерирования и урбанизации, заложенные в Прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2020 года и прочие программы развития РК, очевидны.

Так, количество городского населения выросло с начала года на 1% (плюс 105,5 тысячи человек), до 10,53 миллиона. В то же время, число сельских жителей за полугодие увеличилось лишь на 0,1% (всего плюс 9,6 тысячи человек), до 7,74 миллиона казахстанцев к июлю текущего года.

Доля сельского населения планомерно сокращается из года в год.

Так, к началу текущего года сельские жители составляли лишь 42,6% от всех казахстанцев, против 42,8% годом ранее, 45,1% - пять лет назад и 46,9% - десять лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!