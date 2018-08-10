Байбек о Тене: Он достоин, чтобы увековечить его память

В целом, наша общая задача - сделать так, чтобы трагедия не повторилась - аким Алматы.

В ходе Общественного совета, проходящего сегодня, 10 августа, в акимате Алматы, аким города Бауыржан Байбек высказался о гибели Дениса Тена, передает Zakon.kz.

По словам Байбека, трагедия с Теном потрясла всю страну.

"Я дважды встречался с родными. Вчера встретился с его мамой. Мы будем развивать фигурное катание. Фигурное катание - очень перспективное направление. Многие алматинцы и казахстанцы хотят это делать. Ведём переговоры об установке памятника. У мамы есть материалы для будущей книги, мы ей также поможем. Он достоин, чтобы увековечить его память. В целом, наша общая задача - сделать так, чтобы трагедия не повторилась", - сказал Байбек.

Накануне мама Дениса Тена Оксана Тен сообщила, что для реализации планов и проектов ее сына идет регистрация специального общественного фонда. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан планирует открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена. Акимат Алматы взял на себя обязательства по проведению ежегодного Международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса. Также акимат займется реализацией проекта по установке памятника Денису на месте трагедии.

Нападение на фигуриста Дениса Тена произошло в Алматы 19 июля. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, позже стало известно, что также была задержана девушка.

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