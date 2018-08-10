Украине предсказывают финансовый хаос

Украина не сможет получить помощь, пока не уладит разногласия с Международным валютным фондом (МВФ).

Финансовые резервы Украины сокращаются, что вызывает беспокойство Нацбанка. На счетах министерства финансов страны зафиксирован самый низкий запас средств за последние четыре года, сообщает Лента со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, Украина не сможет получить помощь, пока не уладит разногласия с Международным валютным фондом (МВФ). Cтрана не получила от фонда транш в размере 1,9 миллиарда долларов. Это блокирует возможность получить финансовую помощь от других сторон. По мнению экспертов, затягивание с получением транша от МВФ грозит хаосом, который охватил уже другие развивающиеся страны.

По состоянию на 1 августа состояние правительственной казны оценивается в 2 миллиарда гривен.

Одно из условий выделения Украине помощи от МВФ — увеличение цены на газ для населения на треть. Сейчас потребительская цена составляет почти 5000 гривен (около 65 тысяч тенге). Украинское правительство не спешит выполнять это требование. Власти приняли решение оставить цену неизменной до осени.

В Киеве считают, что стоимость на топливо внутри страны снизится после того, как будет развернута полномасштабная добыча газа. Предполагается, что после этого страна откажется от закупки газа за рубежом, в том числе в России.

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