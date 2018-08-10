Комплексную программу развития Алаколя разработают в ВКО

Главу региона возмутил тот факт, что некоторые базы отдыха превыше ставят прибыль, а не качество услуг, порядок и имидж.

Основные направления программы развития курортной зоны Алаколя озвучил аким ВКО Даниал Ахметов на рабочем совещании про вопросам налогооблажения с участием предпринимателей, сообщает Инфоцентр ВКО.

Отметим, в целом на благоустройство побережья Алаколя и улучшение инфраструктуры, в 2016-2018 годы из областного бюджета выделено более 4,8 млрд. тенге, дополнительно в текущем году планируют выделить 400 млн. тенге. Таким образом, общий объем выделенных средств составит 5,2 млрд. тенге.

Несмотря на принимаемые меры поступление налогов от предпринимателей происходит не в полной мере. Главу региона возмутил тот факт, что некоторые базы отдыха превыше ставят прибыль, а не качество услуг, порядок и имидж. Ежедневно из территории озера вывозят 60 тонн мусора и прочих отходов за счет государства.

Перед полицейской службой стоят задачи обеспечение общественного порядка в местах отдыха и безопасности на воде. Аким ВКО поручил пресекать факты, когда такие плавсредства, как скутера, катера, катамараны нарушают существующие правилаи создают угрозу здоровья и жизни людей на акватории пляжей.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов в рамках реализации конкретных поручений Президента страны по развитию внутреннего туризма проделана большая работа по развитию инфраструктуры побережья Алаколь. Общий объем выделенных средств за три года составит 5,2 млрд. тенге. Из них: 2,5 млрд. тенге направлены на ремонт дорог в Урджарском районе, порядка 2 млрд. тенге – на благоустройство побережья озера. Субсидируются железнодорожные перевозки до станции Жаланашколь из Усть-Каменогорска и Семея. Действует авиасообщение по направлениям

Усть-Каменогорск – Семей – Урджар.

Для организации культурного досуга туристов ведется реконструкция дома культуры в с.Кабанбай, планируется расширение и дальнейшее благоустройства парка «Алаколь». На Арбате проведен интернет и доступен Wi-Fi для отдыхающих.

В ближайшее время на Алаколе появятся новые объекты. Здание грязелечебницы на 240 мест. Ресторан общей площадью 350 квадратных метров, рассчитанный на 200 мест. Концертно танцевальная площадка, площадь которой составит 1 гектар. Вело-тротуарная дорожка от с.Кабанбай до побережья озера. Ее протяженность – 2,5 км, ширина 3 метра. Предусмотрено на ней устройство стритворкаута, опоры освещения, скамейки, беседки. Уникальность данных проектов то, что они разработаны по европейским стандартам.

- Мы должны сделать конкурентоспособной нашу туристическую зону. Вы видите, что потенциал у нас огромный. На 2,6 млрд. тенге мы планируем решить проблему энергообеспечения курортной зоны, оздоровительной системы. На набережной также проведем интернет. Необходимо продолжить работу по берегоукреплению, создать централизованное водоснабжение - отметил Даниал Ахметов.

Глава региона призвал предпринимателей сделать ответный шаг - обеспечить порядок на своих территориях, перейти к высокому уровню обслуживания туристов в ресторанах и в местах проживания.

При этом стоит отметить, что дальнейшее развитие туризма на Алаколе зависит от слаженной и ответственной работы бизнеса и государства.

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