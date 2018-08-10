О чистке рядов в полиции Алматы рассказал Серик Кудебаев

В результате проделанной работы в 2017 году всего уволено 457 сотрудников.

Как отметил начальник Департамента внутренних дел Алматы Серик Кудебаев, приоритетной задачей ДВД является также принятие мер по укреплению служебной дисциплины и законности, противодействию коррупции среди личного состава, передает Zakon.kz.

Сообщается, что в целях снижения уровня правонарушений, недопущению чрезвычайных происшествий среди личного состава на постоянной основе проводятся проверки служебной деятельности.

«В результате проделанной работы в 2017 году всего уволено 457 сотрудников, из них за коррупционные правонарушения - 10 (2,2%), привлечено к дисциплинарной ответственности 1833 сотрудника. К уголовной ответственности в 2018 году привлечено 32 сотрудника за совершение 39 преступлений, в том числе 19 -коррупционного характера», - подчеркнул С.Кудебаев.

Кроме того, он добавил что в ДВД будут работать над увеличением штатной численности сотрудников.

«В 2008 и 2014 году, в результате присоединения части территорий Алматинской области, в городе Алматы образовались два новых района – Алатауский и Наурызбайский. При этом акиматом города построены современные административные здания УВД, соответствующие всем нормам, со штатной численностью сотрудников - 489. Однако, увеличение штатной численности гарнизона для вновь созданных УВД не было», - добавил начальник ДВД.

Штатные единицы УВД Алатауского и УВД Наурызбайского районов укомплектованы за счет внутреннего резерва ДВД, что говорит о наличии ненормированной нагрузки, над решением которой ведется работа в настоящее время.

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