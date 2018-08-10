Найдено тело имама, утонувшего при спасении сына в ВКО
Продолжаются поиски старшего сына.
Фото : http://galt-auto.ru10 августа 2018, 12:43
Найдено тело имама, утонувшего 29 июля в ВКО при попытке спасти своего сына, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Трагедия произошла в селе Боран на реке Черный Иртыш. 8-летний сын местного имама купался в необорудованном месте. Из-за бурного течения ребенок потерял контроль и начал тонуть. На помощь в воду бросился отец, Вместе с ним спасать брата прыгнул 19-летний парень. Но ни 36-летний мужчина, ни его сыновья не смогли справиться с бурной рекой. Вода их унесла.
"Тело ребенка, 2011 года рождения... ...Вчера поиски на реке вели сотрудники полиции и почти 60 местных жителей. Они же нашли труп мужчины, 1982 года рождения, и извлекли его из воды. Поиски тела парня, 1999 года рождения, продолжаются", - сообщили в ДЧС ВКО.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932106-001749026d3112eac691b0b51fb4d848
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...