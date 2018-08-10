Найдено тело имама, утонувшего при спасении сына в ВКО

Продолжаются поиски старшего сына.

Найдено тело имама, утонувшего 29 июля в ВКО при попытке спасти своего сына, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Трагедия произошла в селе Боран на реке Черный Иртыш. 8-летний сын местного имама купался в необорудованном месте. Из-за бурного течения ребенок потерял контроль и начал тонуть. На помощь в воду бросился отец, Вместе с ним спасать брата прыгнул 19-летний парень. Но ни 36-летний мужчина, ни его сыновья не смогли справиться с бурной рекой. Вода их унесла.

"Тело ребенка, 2011 года рождения... ...Вчера поиски на реке вели сотрудники полиции и почти 60 местных жителей. Они же нашли труп мужчины, 1982 года рождения, и извлекли его из воды. Поиски тела парня, 1999 года рождения, продолжаются", - сообщили в ДЧС ВКО.

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