В Туркестанской области ремонтом охвачено около 1,5 тысяч км дорог

В 2017 году на сумму 16 296,2 млн. тенге отремонтировано 468 объектов или 1305,4 км дорог.

В Туркестанской области общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет - 18 118 км. В текущем году на строительство дорог из бюджета выделено 26 332,5 млн. тенге, строительно-ремонтными работами охвачены 437 объектов или 1 421,4 км дорог и улиц, а также 10 мостов. Из них в этом году введут в эксплуатацию 417 объектов или 994,7 км. дорог и улиц. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут.

Кроме того, по словам спикера, в 2017 году на сумму 16 296,2 млн. тенге отремонтировано 468 объектов или 1305,4 км дорог.

"По сравнению с 2017 годом объем финансирования вырос на 61,6%, а протяженность ремонтных работ увеличилась на 8,9%. Наряду с этим, протяженность дорог, охваченных капитальным ремонтом, увеличилась на 391,3%, объем выделенных средств - на 282,3%", - сказал руководитель управления.

По итогам 2017 года доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 64%, а в текущем году этот показатель вырос до 70,7%.

Вместе с тем, на встрече с журналистами спикер отметил, что соответствующее внимание уделяется мостам, расположенным на автомобильных дорогах областного значения. По итогам 2016 года из 410 существующих мостов – 291 находятся в удовлетворительном состоянии. В этом году данный показатель составит 316 мостов.

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