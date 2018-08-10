Фестиваль на Алаколе станет международным в следующем году

Организаторы планируют собрать ведущих отечественных режиссеров и создать программу первого международного конкурса, аналогично уровню "Юрмалы".

Ежегодный фестиваль "Alakol-2018" собрал тысячи отдыхающих на вечернем, переливающимся яркими красками, арбате. Отечественные звезды и зажигательная музыка, которая каждым своим децибелом заряжала людей позитивом, сделали атмосферу поистине праздничной, сообщает Инфоцентр ВКО.

Специально приглашенные артисты, среди которых хэдлайнер вечера - ведущий солист театра "Астана Опера" Сундет Байгожин, заслуженный деятель культуры РК Гульмира Сарина, участники конкурса X-Factor Kazakhstan – группа "Меццо", композитор самых известных хитов казахстанской эстрады Ильяз Абдразаков дарили отдыхающим запоминающиеся моменты.

Зрители с удовольствием подпевали и танцевали вместе с артистами.

- Душа и глаза радуются, когда видишь насколько красиво здесь. Все сделано для молодежи. Сегодняшний концерт подтверждает это. Тут невозможно стоять на месте, тело само начинает танцевать под звуки всеми любимых песен, - делится своими эмоциями туристка из России Ольга Антропова.

Ежегодно количество туристов на Алаколе растет в геометрической прогрессии. Для того, чтоб отдых был не только культурным, но и незабываемым, планируется уже на следующий год вывести фестиваль на новый уровень – международный. Об этом рассказал глава региона Даниал Ахметов.

Организаторы планируют собрать ведущих отечественных режиссеров и создать программу первого международного конкурса, аналогично уровню "Юрмалы".

По мнению ведущего солиста театра "Астана Опера" Сундета Байгожина, с каждым годом на Алаколь с выступлениями будут приезжать многие известные, интересные артисты.

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