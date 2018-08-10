Понижение температуры прогнозируется на большей части Казахстана

С районов Карского моря продолжает поступать холодный влажный арктический воздух.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 11-13 августа, сообщает Zakon.kz.

С районов Карского моря продолжает поступать холодный влажный арктический воздух, в связи с этим в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

В северных, центральных, восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до 5-15, днем до 15-23 градусов тепла.

На западе ожидается погода без осадков, лишь в конце периода с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также постепенное повышение температур.

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