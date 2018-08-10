В Астане военнослужащий спас жизнь человеку, принятому за утопленника

Он вытащил мужчину из воды в момент, когда другие решили, что спасать его уже поздно.

Ефрейтор Национальной гвардии вытащил из воды мужчину уже находившегося без сознания и тем самым спас ему жизнь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Как сообщили в пресс-службе, 8 августа около 5 часов утра, ефрейтор воинской части 5573 Денис Яковлев совершал утреннюю пробежку по набережной вдоль реки Ишим. К нему подошел случайный прохожий и попросил позвонить в полицию и сообщить об утопленнике, обнаруженном им в воде.

Гвардеец немедленно сообщил в полицию о случившемся и вызвал скорую помощь, а потом решил рассмотреть утопленника повнимательнее. В какой-то момент ефрейтору показалось, что мужчина подает признаки жизни, и он без раздумий бросился в воду. Вытащив утопающего на берег, он оказал ему первую медицинскую помощь и дождался приезда «скорой».

Обстоятельства произошедшего ефрейтор подробно доложил прибывшим сотрудникам полиции, отдав им все документы и личные вещи пострадавшего.

Сам спасенный мужчина в данный момент находится в Железно-дорожной больнице Астаны. По словам медиков состояние его здоровья удовлетворительное и жизни ни что не угрожает.

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