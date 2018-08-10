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Законодательство РК
13:27 10.08.2018

Байбек высказался против разрешения травматического оружия

Российская газета Российская газета
По словам главы города, травматы намного чаще используются для нападения, чем для самообороны.

Поднял вопрос вновь разрешить казахстанцам травматическое оружие заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК Алексей Калайчиди, сообщает Zakon.kz.

"Это называется оружие самообороны. Посмотрели статистику, цифры преступлений с его отменой только снижались. Получилось так, что нет данных, сколько раз применялось для самообороны", - сообщил он в ходе общественного совета в Алматы.

Аким Алматы Бауыржан Байбек также высказал свою точку зрения по этому вопросу. Он подтвердил, что лишь в одном случае из 60 травматический пистолет использовался для самообороны, в основном же преступники используют его для силового воздействия. В качестве примера такого поведения аким привёл недавний случай с нападением.

"Были 60 случаев нападения с травматами и один защиты. Вчера один парень турецкой национальности хотел украсть девушку. Ему пытались оказать сопротивление, он начал стрелять из травмата. Хоть его уже задержали, с точки зрения статистики, что есть в Алматы, правильно сделали, что в стране отменили травматы", - сказал аким.

Анастасия Стативкина
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