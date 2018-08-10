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В Алматы полиция будет проверять квартиры, сдаваемые иногородним

На постоянной основе будут организованы комплексные отработки.

Фото : открытые источники10 августа 2018, 13:55

Сотрудники ДВД Алматы будут вести проверки квартир, сдаваемые в аренду иногородним гражданам. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета города Алматы, передает Zakon.kz.

По вопросам миграционных процессов проведенный анализ показал, что 31% людей, совершивших преступления, приходится на иногородних жителей.

Как отметил начальник ДВД города Серик Кудебаев, с целью контроля оперативной обстановки, получения сведений о лицах, временно проживающих на территории города, на постоянной основе будут организованы комплексные отработки с привлечением сил и средств, а также проверки квартир, сдаваемых в наем, гостиниц, общежитий, домов и других мест проживания иногородних, граждан из ближнего зарубежья, прибывших на заработки в Алматы.


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