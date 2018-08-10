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Трехлетняя девочка умерла, отравившись таблетками бабушки

За жизнь второго ребенка борются врачи.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова10 августа 2018, 14:06

Двое малолетних детей в Подмосковье отравились таблетками из сумки бабушки, в результате трехлетняя девочка скончалась, за жизнь четырехлетнего мальчика борются врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК России по Московской области.

9 августа в дачном доме в Солнечногорском районе были обнаружены без сознания на полу двое детей: трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Приехавшая на место бригада врачей, после проведения реанимации, констатировала смерть девочки, а второй ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление". По данному факту организована доследственная проверка.

"По предварительным данным, дети находились на дачном участке с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом отсутствия взрослых в комнате, они открыли молнию сумки бабушки и достали оттуда таблетки, после чего употребили их", — говорится в сообщении.

Следователи уже оценили семейно-бытовые условия жизни детей: семья – благополучная. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, и иные проверочные мероприятия.


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