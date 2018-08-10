Нацбанк РК приостановил лицензию страховой компании «Салем»

АО «СК «Салем» запрещается до истечения срока приостановления действия.

Национальный банк Казахстана приостанавливает действия лицензии АО «Страховая компания «Салем» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 156 от 30 июля 2018 года с 10 августа 2018 года со сроком до 10 февраля 2019 года включительно приостановлено действие лицензии АО «СК «Салем» на право осуществления: страховой деятельности в обязательной форме страхования и деятельности по перестрахованию.

Данное решение принято Национальным Банком РК за несоблюдение АО «СК «Салем» требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан.

АО «СК «Салем» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования и деятельности по перестрахованию.

По ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО «СК «Салем» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

Как сообщалось, в феврале уже приостанавливали лицензию компании на полгода.

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