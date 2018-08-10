После вручения ключей аким области побывал в гостях у новоселов.

116 семей получили квартиры в Петропавловске по программе "Нұрлы жер". Ключи новоселам торжественно вручил аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает пресс-служба акима области.

Пятиэтажный дом возвели в перспективном микрорайоне "Береке". 116 человек стали счастливыми обладателями долгожданных квадратных метров. Это многодетные семьи, сироты и люди с особыми потребностями. Многие этого дня ждали 10 и более лет. Это третий по счету дом, который сдается в рамках программы "Нұрлы Жер" через АО "Казахстанская ипотечная компания". Жилье арендное с правом выкупа. Выступая перед собравшимися глава региона Кумар Аксакалов отметил, что строительство доступного и комфортного жилья для населения сегодня является нашей важнейшей задачей. В нашем регионе из года в год растут темпы и объемы строительства.

"Если в прошлом году было сдано 1000 квартир, то в текущем году планируем сдать 1209 квартир. Это на 20 процентов больше. До конца года планируем сдать 10 многоквартирных жилых домов. Вообще у нас большие планы на застройку города. Жители видят, уже сейчас появляются новые объекты, красивые здания, дома. В дальнейшем мы не будем останавливаться на точечной застройке. В планах у нас строить большие жилые комплексы", - подчеркнул Кумар Аксакалов.

В своем выступлении первый руководитель региона также отметил, с этого года по поручению Главы государства в рамках Пяти социальных инициатив запущена жилищная программа "7-20-25". После вручения ключей аким области побывал в гостях у новоселов. Кумар Аксакалов пожелал счастья, мира и семейного благополучия каждой семье.

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