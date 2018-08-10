В Узбекистане отпраздновали годовщину рождения Абая

Узбекские школьники читали наизусть строки из стихотворений казахского поэта.

Сегодня в Ташкенте с размахом отпраздновали 173 годовщину рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Главные торжества прошли у памятника поэту, установленного возле Посольства Республики Казахстан в Ташкенте. Делегация из Восточного Казахстана привезла в столицу Узбекистана уникальные фолианты из хранилищ редкого фонда областного историко-краеведческого музея и универсальной библиотеки имени Абая. Здесь можно было увидеть книгу стихов поэта, изданную на узбекском языке в 1945 году. Кроме того, все желающие могли познакомиться с дореволюционными изданиями русских и зарубежных классиков из личной библиотеки казахского просветителя. Делегация из Восточно-Казахстанской области привезла в подарок узбекской стороне последние издания произведений Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова и Амре Кашаубаева из специальной серии «Абай әлемі». Этот проект реализуется в регионе в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Наша встреча стала возможной благодаря межправительственному соглашению между нашими странами, – подчеркнул руководитель Комитета по межнациональным отношениям Узбекистана Рустам Курбанов. – Президент Шавкат Мерзиеев издал указ об обязательном изучении с этого года наследия Абая в Узбекистане. Наша дружба выходит на новый уровень и говорит о том, насколько близки наши народы.

– Для делегации из Восточного Казахстана большая честь участвовать в этом мероприятии, – сказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова. – Абай оставил богатое наследие. В нашей области за годы независимости уже седьмой раз переиздаются его произведения. В электронном формате хранятся издания поэта на 28 языках, и читатели со всего мира могут познакомиться с трудами великого мыслителя. Кроме того, ежегодно традиционно проводятся Абаевские чтения. В рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуется масштабный проект «Литературный Восток», в рамках которого почти 2 500 школьников побывали в сакральных местах области, в том числе и на родине Абая Кунанбаева. Теперь мы будем ждать в гости узбекских учеников, чтобы они смогли глубже понять мир Абая.

В этот же день к памятнику Абаю были возложены цветы. Узбекские школьники читали наизусть строки из стихотворений казахского поэта. Научная часть мероприятия прошла в здании Союза писателей Узбекистана. Здесь была презентована изданная на днях книга переводов Абая, сделанных известными узбекскими поэтами и прозаиками.

Как отметили местные литературоведы, творчество Абая настолько масштабно, что изучение и пропаганда его наследия займет в Узбекистане не один десяток лет. Коллег поддержали и казахстанские абаеведы. Они отметили значимость мероприятия для укрепления дружбы двух братских народов.

Дмитрий Крюкович

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