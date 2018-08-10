Сагимбаев: Победитель "100 новых лиц Казахстана" должен участвовать в соцпроектах

Такого мнения придерживается победитель проекта 2017 года "100 новых лиц Казахстана" Магжан Сагимбаев.

В рамках запуска второго этапа проекта "100 новых лиц Казахстана" редакция BNews.kz решила побеседовать с победителем прошлого года и узнать, каким должен быть человек, участвующий в конкурсе и кто может стать его победителем.

Руководитель проектов Казахского географического общества Магжан Сагимбаев считает, что выбирать в победители "100 новых лиц Казахстана" нужно тех, кто участвует в социальных проектах, а также активно продвигает идеи нашей страны.

- Почему вы решили принять участие в проекте "100 новых лиц Казахстана"?

- Если честно, заявку на конкурс подавал не я, а кто-то за меня. Впоследствии каким-то образом меня внесли в этот список. Скорее всего, это из Ассамблеи народов Казахстана. А информацию о моей деятельности, путешествиях, экспедициях, вероятнее всего, нашли в открытых источниках. Так я и попал на конкурс. Я узнал о том, что выиграл, когда находился в Австрии, поэтому не смог прилететь на встречу с Президентом.

- Какие впечатления остались у Вас от конкурса?

- Из положительных моментов, радует, что о заслуженных деятелях рассказывают и освещают в средствах массовой информации их заслуги. По поводу подарков и наград для победителей - ничего не было. Меня просто причислили к числу заслуженных деятелей Казахстана.

- Каким должен быть победитель проекта?

- Мне кажется, что те люди, которые помогают друг другу участвовать в социальных проектах, а также активно продвигают идеи нашей страны – они и должны стать победителями. Стоит выбирать тех, кто даёт направление, вдохновляет, подаёт пример.

- Изменилась ли ваша жизнь после победы в конкурсе?

- Сказать, что моя жизнь изменилась после победы – не могу. Хотя бывает, что приглашают на мероприятия и предлагают интервью.

- После победы в конкурсе вы уже успели посетить новые точки земли?

- После победы я приехал в Казахстан. Буквально только что я спустился с гор, семь дней с командой мы ходили по Джунгарскому Алатау на лошадях. У нас была маленькая экспедиция по следам Томаса Адкенсона.

- Расскажите о вашем первом путешествии?

- Мои первые путешествия прошли в Казахстане, а именно в восточной и южной части.

- После какого жизненного события вы поняли, что хотите связать свою жизнь с путешествиями?

- Я решил связать свою жизнь с путешествиями после того, как пообщался с иностранцами. Они настолько интересно рассказали о тех странах, которые посетили, а именно о людях, истории, фотографиях. Это и вдохновило меня на путешествия.

- Когда вы отправились в первое большое путешествие?

- Моё первое большое путешествие произошло в 25 лет. Я посетил Узбекистан, Кавказ, Грузию, Армению, Турцию, Молдову, Украину, в общем количестве 22 страны. Ровно 380 дней я был в дороге и проехал порядка 28 тыс км. В каждой стране случались какие-то инциденты, допустим, в Туркменистане я чуть не умер, потерял сознание из-за жары, на тот момент там было 46 градусов тепла. А в Иране я побывал в месте, где жил Омар Хайям. Во время путешествия мне понравилось знакомиться с людьми, изучать неизведанную культуру, национальную еду, традиции и обычаи. Но самое главное – уникальные истории известных людей.

- Какие страны вы уже посетили?

- В моей копилке уже 40 стран разных континентов.

- Есть ли конкретные предпочтения при выборе страны для путешествия?

- Всё зависит от безопасности страны, куда я отправляюсь. Предпочтения, конечно, есть, если меня что-то зацепило, возник интерес – я еду, но это с точки зрения изучения. На данный момент мне интересны африканские страны.

- Каким транспортом вы чаще всего пользуетесь во время путешествий?

- Я стараюсь всегда менять транспорт, где-то на самолёте, где-то на поезде, автобусе, велосипеде, мотоцикле, иногда на лошади, пешком. Всё зависит от точки пребывания и от страны.

- Что всегда есть в наличии в вашей сумке?

- Это спальный мешок, палатка, газовая горелка, сменная одежда, три кг риса, вода.

- Какие страны мечтаете посетить?

- Я ещё не был в США, хотелось бы посетить эту страну, да и в принципе всю Америку, Карибы, Перу, Боливию. Они очень далеко находятся от Казахстана, и поездка туда стоит немалых денег.

- Что говорят иностранцы о Казахстане?

- Иностранцы интересуются нашей страной, потому что многие практически ничего не знают о Казахстане. Но каждый казахстанец является так называемым "амбассадором", послом, который должен рассказывать о нашей культуре, истории. Это необходимо для того, чтобы у нас развивался туризм и чтобы люди знали о нашей стране. В основном у иностранцев Казахстан ассоциируется с нашими олимпийцами. Они знают Геннадия Головкина, нашу велокоманду. Знают, что у нас красивая девственная земля, что есть степи и красивые горы.

- В какой стране вам понравилось больше всего?

- Иран очень понравился. Это относительно закрытая страна, но народ там очень гостеприимный, там просто душевно. А ещё дешевая и вкусная еда. Иногда, правда, природа преподносит различные сюрпризы в виде дождя, шторма, града и снега. Люди, которые пытаются тебя ограбить, всякое было во время путешествий. Помимо этого, понравилось в Австралии. Каждая страна имеет свои прелести, интересные моменты и традиции.

- Какие непредвиденные ситуации случались с вами во время путешествий?

- Случалось разное, один раз у меня украли велосипед. Иногда погода была очень плохая, землетрясения. Был в экстремальных условиях, когда температура воздуха падала до минус 20 градусов.

- С кем вы путешествуете?

- Путешествую всегда по-разному, бывает, что с женой, иногда один. Если это экспедиция, то с командой.

- Как продвигается этап написания книги, есть ли на данный момент идеи для её названия?

- Книгу я уже написал, совместно с "Меломаном" ведём переговоры. Названия точного пока нет, но мне нравится название "380 дней без бешбармака". В ней я рассказываю о своём кругосветном путешествии. Возможно, в будущем я напишу ещё несколько книг о своих путешествиях.

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