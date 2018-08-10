Финалистки "Мисс Алматы -2018": 25 горячих фото с футбольного поля

Девушки сразились на футбольном поле с представительницами масс-медиа.

Финалистки конкурса «Мисс Алматы-2018» это не только грация и красоты, но и ум, талант и спорт.

На протяжении всего состязания красавицы преодолевают различные испытания: от кулинарных, до спортивных.

10 августа состоялся традиционный футбольный матч, в котором девушки сразились с представительницами масс-медиа.

В упорной борьбе, в жаркий августовский день победу одержали представительницы СМИ, которые забили пять безответных мячей в ворота соперниц.

«Была хорошая игра, то, что проиграли, нас не расстроило. Это напротив подбодрило нас тренироваться еще больше, заниматься и выигрывать»,- рассказала участница «Мисс Алматы-2018» Анастасия.

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