Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финалистки "Мисс Алматы -2018": 25 горячих фото с футбольного поля

Девушки сразились на футбольном поле с представительницами масс-медиа.

Фото : zakon.kz10 августа 2018, 16:11

Финалистки конкурса «Мисс Алматы-2018» это не только грация и красоты, но и ум, талант и спорт.

На протяжении всего состязания красавицы преодолевают различные испытания: от кулинарных, до спортивных.

10 августа состоялся традиционный футбольный матч, в котором девушки сразились с представительницами масс-медиа.

В упорной борьбе, в жаркий августовский день победу одержали представительницы СМИ, которые забили пять безответных мячей в ворота соперниц.

«Была хорошая игра, то, что проиграли, нас не расстроило. Это напротив подбодрило нас тренироваться еще больше, заниматься и выигрывать»,- рассказала участница «Мисс Алматы-2018» Анастасия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты