О планируемом объеме урожая рассказали в МСХ РК

Большая часть полученного урожая идет на экспорт.

Как проходит уборочная кампания, каковы прогнозы по объему урожая на текущий год, а также сколько зерна отправят на экспорт читайте в обзорном материале РrimeMinister.kz.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, южные регионы республики приступили к уборке зерновых с середины июля текущего года, основные зерносеющие регионы планируют начать уборку в середине сентября и при благоприятных погодных условиях завершат до середины октября. По оперативным данным управлений сельского хозяйства областей, в целом по республике планируется убрать зерновые на площади 15 млн гектаров.

Как известно, успех сельхозтоваропроизводителей решают многие факторы. Одним из условий уборки урожая в оптимальные сроки является наличие достаточного количества дизельного топлива. В этом плане государство ежегодно стремится снизить нагрузку на полеводов и обеспечивает их гарантированными объемами ГСМ. На проведение уборочных сельскохозяйственных работ текущего года (на период июль-октябрь) определен объем дизтоплива в количестве 394,4 тыс. тонн.

Как отмечают в МСХ, объем определен на основании заявок акиматов областей, а также расчетов расхода дизтоплива по видам выполняемых сельхозработ в соответствии установленными технологическими картами.

Совместно с Министерством энергетики утвержден График закрепления областей за НПЗ по поставкам дизтоплива на период хлебоуборочной страды.

Учитывая, что с 2016 г. госрегулирование цены на дизтопливо отменено, Минэнерго (для сельхозработ) по согласованию с владельцами нефтепродуктов (ресурсодержателями) устанавливает ежемесячную, в зависимости от коньюктуры рынка, фиксированную оптовую цену с НПЗ на дизтопливо в среднем на 10% ниже рыночной цены на АЗС.

Министерством энергетики установлена стоимость реализации дизтоплива для нужд сельского хозяйства с НПЗ. В июле т. г., при объеме поставки в 112,2 тыс. тонн, цена составляет 180,0 тыс. тг/тонна или 148 тг/литр. В августе (объем поставки – 110,6 тыс. тонн) установлена цена с НПЗ – 181,0 тыс. тг/тонна или 149 тенге/л.

По состоянию на 8 августа операторами по республике произведена оплата 128,7 тыс. тонн дизтоплива (33%), поставщиками отгружено 108,8 тыс. тонн дизтоплива (28%), в том числе при плане на август — 110,6 тыс. тонн, оплачены операторами областей на — 30,7 тыс. тонн (28%), отгружено — 14,9 тыс. тонн (13%, продолжается).

Необходимо отметить, что речь идет только о гарантированных объемах поставки дизтоплива для аграриев. Каких либо, финансовых средств из бюджета (в виде субсидии) на удешевление цены дизтоплива государством не предусмотрено.

Прогнозы по сбору урожая

На основании прогнозных данных управлений сельского хозяйства акиматов областей, валовой сбор зерна урожая текущего года прогнозируется на уровне 21-22 млн тонн.

По оперативным данным управлений сельского хозяйства областей, по состоянию на 9 августа сбор урожая 2018 г. начался в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской области. Всего по указанным регионам убрано 714,8 тыс. га или 37,9% уборочных площадей этих регионов, намолочено 1380,7 тыс. тонн, урожайность 19,3 ц/га.

Экспортный потенциал

Ежегодно государство создает резервный фонд зерна. В соответствии с Правилами формирования, использования и хранения АО «НК «Продкорпорация», по состоянию на 1 января соответствующего года, формирует резервный запас зерна в объеме 500 тыс. тонн. По информации АО «НК «Продкорпорация», закупочные цены на зерно нового урожая еще не установлены.

В настоящее время Корпорацией сформирован резервный запас зерна в объеме 500 тыс. тонн.

Большая часть полученного урожая идет на экспорт. Так, в прошедшем 2017/18 маркетинговом году из Казахстана, по предварительным оценкам, экспортировано 9,87 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Как отмечают в сельскохозяйственном ведомстве, ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков, экспортный потенциал Казахстана составляет 8-9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Следует отметить, что Казахстан является также одним из крупных производителей масличных культур. По информации МСХ, в текущем году масличные культуры размещены на площади 2,8 млн га (больше уровня 2017 г. на 375 тыс. га). Зернобобовые посеяны на площади 446,7 тыс. га (больше уровня 2017 г. на 0,4 тыс. га).

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