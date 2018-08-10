Российских легкоатлетов посчитали недостойными доверия и участия в соревнованиях

Такое мнение высказал немецкий десятиборец Артур Абеле.

Российские легкоатлеты не заслуживают доверия и должны были пропустить чемпионат Европы по летним видам спорта в Берлине. Такое мнение высказал немецкий десятиборец Артур Абеле, слова которого приводит Berliner Zeitung.

«Им нельзя доверять. О них все было рассказано в фильмах ARD. Я не удивлюсь, если в конечном итоге всплывет что-то еще. В 2015 году я стал серебряным призером чемпионата Европы, меня обошел [россиянин Илья] Шкуренев. И его даже ни разу не проверили на допинг! Меня же проверяли пять раз. Русские вообще не должны были приезжать в Берлин», — заявил Абеле.

Телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил. Российским атлетам разрешили выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматривались в индивидуальном порядке.

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