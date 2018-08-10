Казахстанские паломники: Хадж – мечта каждого мусульманина

Мы будем молиться, чтобы в нашей стране были мир, покой, процветание.

В этом году на основании заключенного соглашения между Духовным управлением мусульман Казахстана и Министерства по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии, на нашу страну выделена квота для трех тысяч человек. Первые группы на хадж начали отправлять уже вчера, в город Джидду вылетели два самолета из Шымкента и Алматы. Всего за время хаджа будут выполнены семь рейсов в Саудовскую Аравию и семь рейсов в обратную сторону. Журналисту Zakon.kz удалось поговорить с теми паломниками, которые уезжали из международного аэропорта г. Алматы.

Жарылкасын Шалбаев, почетный гражданин Туркестанской области и г. Туркестана

- Благодаря нашему государству, Президенту, ДУМК, мы едем в Мекку выполнить свой священный долг – хадж. В этом году уезжаем одними из первых среди паломников. С того момента, как сядем в самолет, будем просить Всевышнего простить нас и принять наш хадж, наши молитвы.

Я Почетный гражданин Туркестанской области и г. Туркестана. Хадж совершаю с 2001 года и с тех пор не было ни одного года, чтобы я пропустил хадж. Мы с женой ездим каждый год. Стоит один раз совершить хадж, и тебя постоянно будет тянуть сделать это еще и еще раз, посмотреть еще раз на благословенные города Мекку, Медину, побывать в самых главных мечетях мира и прочитать там намаз, сделать дуа. Желаю паломникам, чтобы Всевышний принял их хадж, дуа и дал процветания нашей стране, мир и покой на нашей земле, благополучие в семьях, поддержку паломникам. Желаю всем благополучно совершить хадж и вернуться домой.

Мы все должны стремиться совершить хадж, сейчас для этого есть все условия. Помню, когда я в 2001 году только начал совершать хадж, мы летели с двумя-тремя пересадками через Стамбул, или город Карачи в Пакистане, или Дубай, или Абу-Даби, или Шардж. В общей сложности на дорогу только в одну сторону уходило 3-4 дня. Были моменты, когда очередную пересадку на самолет ждали по двое-трое суток. А сейчас мы в Саудовскую Аравию добираемся всего лишь за 6 часов благодаря прямым рейсам, это очень удобно и быстро. Благодарим государство и муфтият за создание нам таких хороших условий.

Во-вторых, раньше, по приезду в Саудовскую Аравию, мы спали просто на полу, не было ни кроватей, ни матрасов, ни ковров, а сегодня все это есть, в каждом номере по 4-5 паломников, везде есть гигиенические комнаты, предусмотрен транспорт, всё это значительно облегчает наш путь.

Рахи Харсанов, представитель дунганской диаспоры

- Мы отправляемся в великое путешествие – на хадж, это очень хорошее богоугодное дело. Дунганский народ, который я представляю, хотел бы выразить благодарность Хадж-Миссии Казахстана, которая очень многое делает для того, чтобы создать комфортабельные условия для паломников. Сейчас хадж стал очень удобным, введены прямые рейсы, за что большое спасибо Министерству общественного развития и муфтияту. Хадж – мечта каждого мусульманина. Желаю все мусульманам Казахстана благополучно совершить хадж, побывать на священной земле. Мы будем молиться, чтобы в нашей стране были мир, покой, процветание, а дуа паломников Всевышним принимается.

Махмуджан Кошанов, врач, с. Карабулак Сайрамский район Туркестанская область

- В этом году я первый раз еду на хадж. Так получилось, что у меня в это время как раз отпуск, и я решил посвятить его хаджу и извлечь из этого большую пользу для себя. Хадж – одна из обязанностей мусульман и желательно выполнить его, если у тебя есть для этого возможности физические, материальные. Я врач-эпидемиолог, работаю в областном тубдиспансере, читаю намаз. Старался хорошо подготовиться к хаджу, читал все методические указания, советы имамов и тех, кто уже был на хадже. Думаю, мне всё это пригодится.

Барно Базарбаева, Шымкент

- Я узбечка, живу в ЮКО, давно читаю намаз, на хадж едем я, мой муж, один из наших соседей и одна старая бабушка, ей 74 года. Мне очень хочется на хадж, потому что я люблю Аллаха. 1 сентября должны вернуться обратно домой. Буду просить Аллаха, чтобы Он помог нам правильно совершить паломничество, также будем просить за своих родных и близких, за детей. У нас три дочери и сын. Они все уже обзавелись семьями, сын женился в прошлом году и сейчас сноха беременна, буду просить Аллаха, чтобы она благополучно родила. Но самое главное, чтобы Аллах укрепил в нас веру и сделал чистым наше сердце.

Жамал Отегенкызы, Туркестан, 85 лет

- Мне 85 лет, я первый раз еду на хадж, еду сама, я хорошо себя чувствую, с помощью Аллаха я сама хожу. Отец моего отца ездил на хадж на верблюде, и я вспомнила про это и тоже решила совершить хадж. У меня 8 детей – 3 дочери и пять сыновей, но никто из них со мной не едет, но я не считаю, что я еду одна. Нет, рядом со мной находятся другие паломники, врачи, руководитель нашей группы, так что всё будет хорошо, я в это верю.

Мурад Аздоев, Кокшетау, 27 лет

- Я впервые еду на хадж, хадж – это священный долг для каждого мусульманина и тут вопрос: ехать - не ехать для меня не стоял. Как только накопил деньги, так сразу решил ехать. У нас в семье всегда говорили - и родители, и дед - что хадж, намаз, ораза - это священный долг каждого мусульманина. О чем буду просить Всевышнего на горе Арафат? Это секрет между мной и Всевышним. Подготовился вроде хорошо, и специальные справочники для паломников читал, и у имамов спрашивал, в общем, собирал всю информацию, какую только мог. Но насколько подготовлен, это уже будет видно на месте, это нужно увидеть, потому что много незнакомых мест, названий, и это всё нужно увидеть в любом случае. Нам здесь раздают книжки, всей группе раздали, с нами гид, думаю, не затеряемся. Я решил всегда держаться гида, он же знает все маршруты и места, куда мы должны пойти.

Ануарбек Ельжанов, Алматы, имам мечети «Заря Востока»



- Я сопровождаю группу «Робинзон», у нас сто человек. Как вы знаете, в этом году в Мекку поедут порядка 3000 казахстанцев, наш рейс является первым в Алматы, на котором паломники будут доставлены в город Джидду, там переночуют и двинутся дальше. Подготовка у людей очень хорошая, мы отвечаем на все интересующие их вопросы, даем полные исчерпывающие ответы. Я уже шестой раз еду на хадж, в этот раз уже в качестве гида. Я не думаю, что в этом году будут какие-то трудности для паломников. Гостиницы там уже все подготовлены, решены вопросы с питанием и трансфером, и сейчас там только ждут нашего приезда.

Торгын Нурсеитова

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