Казахстанский интернет-сериал победил на российском фестивале

Cериал «Всемогущий» награжден в номинации «Лучшая новаторская идея или прием», а также отмечен спецпризом

Фото : facebook

Казахстанский интернет-сериал «Всемогущий» получил одну из наград российского международного фестиваля «Realist Web Fest», сообщает zakon.kz. Об этом написал на своей странице в Facebook актер Ерден Телемисов. «Первая международная победа Казахстана в категории веб-сериалов - за нами! На первом российском международном фестивале «Realist Web Fest» наш веб-сериал «Всемогущий» награжден в номинации «Лучшая новаторская идея или прием», а также отмечен спецпризом Национального реестра интеллектуальной собственности n'RIS. На фестиваль было прислано 160 работ из 14 стран. 30 лучших прошли конкурсный отбор. Это были достойные конкуренты, которые стали нашими друзьями», - пишет Ерден Телемисов. Актер поблагодарил всех сопричастных к созданию сериала. «Это случилось много месяцев назад. Я тогда носился с идеей о самом злом и могущественном джинне, который попадает в современный Алматы и теряет память, но из-за того, что встречает на своем пути хороших людей, становится добрым человеком. Так вот я делился этой историей с друзьями, чтобы понять рабочая это версия или нет. Планировал снимать мини-сериал на сотовый телефон, абсолютно без бюджета. И рассказал эту историю своим друзьям Абдуазизу и Алевтине Мадьяровым! Ребятам история понравилась, и это очень меня воодушевило. А через месяц, может и больше, мне написала сообщение в Facebook, теперь уже такая родная, Мaria Yahyaeva и сказала, что в разговоре со своим старым другом Азизом узнала о моих планах, и что они планируют сделать первый в России международный фестиваль веб-сериалов и ей очень бы хотелось, чтобы в проекте поучаствовали представители ее родного Казахстана. Лично для меня, это такая череда совпадений, которую я называю чудом, и очень благодарен за это своим друзьям», - написал Ерден Телемисов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке