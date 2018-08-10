Правительство отчиталось, как будет обеспечивать население углем

Осенью прошлого года в стране неожиданно возник ажиотаж вокруг обеспечения населения углем для бытовых нужд. Из-за дефицита топлива цены на уголь подскочили вверх.

Потребовались немалые усилия, чтобы выправить ситуацию, которая даже стала предметом обсуждения вне повестки дня на одном из заседаний Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Каково положение дел в этом плане сегодня? Сделаны ли выводы из уроков прошлого года, что сделано для того, чтобы ситуация не повторилась? За ответами на эти и другие вопросы корреспонденты PrimeMinister.kz обратились в министерства по инвестициям и развитию, энергетики, национальной экономики, а также в столичный акимат.

Итоги принятых мер

Созданный в столице и регионах ажиотаж вокруг угля, приведший к резкому скачку цен, стал предметом серьезных разбирательств антимонопольного органа.

Как сообщают в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК, по фактам дефицита и повышения цен на уголь в отопительном сезоне 2017/2018, инициировано 21 расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении трех угледобывающих компаний и 96 оптово-розничных поставщиков.

На сегодняшний день, завершено 20 расследований, из которых в 12 случаях подтверждены факты нарушений в отношении 50 субъектов:

Расследование в отношении производителя угля АО «Каражыра», который осуществлял координацию экономической деятельности пяти оптовых посредников на рынке угля в ВКО.

11 расследований в отношении 49 субъектов оптово-розничных поставщиков угля, подозреваемых в заключении картелей или совершении согласованных действий по повышению цен в десяти регионах (в Астане, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской. СКО и Туркестанской областях).

Общая сумма административного штрафа с учетом монопольного дохода составила 299 млн тг, из них в настоящее время уплачено 47,4 млн тг. Административные дела с остальной суммой штрафа рассматриваются в судах.

На стадии завершения находится одно расследование в отношении четыре оптовых поставщиков в Костанайской области в части заключения картеля на торгах, информируют в Комитете.

Добыча — больше прошлогоднего

По информации Минэнерго, угледобывающими предприятиями, по оперативным данным, за семь месяцев т. г. добыто 60 млн т угля, что составляет 103,9% к аналогичному периоду прошлого года (59,7 млн т).

Электростанциям отгружено 32,4 млн т угля, что составляет 102,5% к аналогичному периоду прошлого года (31,6 млн т). На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 5,44 млн т угля — 100% к аналогичному периоду 2017 г. (5,3 млн т). Как отмечают в ведомстве, за этот период экспортировано 15,5 млн т.

В министерстве энергетики признают, что в прошедшем отопительном сезоне имели место перебои с поставками угля для населения.

«Это обуславливается двумя основными факторами: неготовность со стороны местных исполнительных органов и не скоординированные действия недобросовестных поставщиков угля», — подчеркивают в МЭ.

МИР РК: перевезено на 643,3 тыс тонн угля больше

В вопросе своевременной поставки угля большую роль играет транспортная составляющая. Можно добыть достаточное количество угля, но важно вовремя доставить его к потребителю. В МИР РК отмечают, что на 1 августа, на балансе казахстанских операторов находится порядка 54 тыс. полувагонов. С начала отопительного сезона за три месяца и восемь дней августа перевезено 16 953,6 тыс. т угля, что больше на 643,3 тыс. т по сравнению с периодом прошлого года.

Отпускная цена угля с разреза незначительная. На ее рост для конечного потребителя существенно влияют железнодорожные тарифы и «надбавки» посреднических организаций (перекупщики). Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей реализуется посредством товарной биржи. Как отмечают в ведомстве, ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию Министерства по инвестициям и развитию. Регулирование торговой деятельности, государственное регулирование деятельности товарных бирж, региональное развитие и антимонопольное регулирование к субъектам рынка находятся в компетенции МНЭ РК.

Однако, согласно кодексу «О недрах и недропользовании» госполитика в угольной отрасли переходит в Министерство по инвестициям и развитию. Что изменилось в связи с этим?

По мнению специалистов МИР РК, мировые тенденции по переходу к «зеленой экономике» влияют на объемы потребления угля. Увеличение экспорта казахстанского угля будет неконкурентоспособным вследствие сравнительно низкого качества и высоких транспортных издержек. Из-за высокой зольности и относительно низкой теплотворности казахстанский уголь может продаваться на экспортных рынках только со значительным дисконтом (30–50%). Из крупных месторождений исключение составляет Шубарколь, где уголь в целом соответствует экспортным стандартам.

В связи с этим, учитывая мировые тренды, необходимо развивать углехимию и комплексную глубокую переработку угля. Это направление может обеспечить качественное изменение потребительских свойств продукции и, соответственно, увеличить ее рыночную цену, а самое главное — позволит выйти за пределы рынка энергетического угля. Учитывая изложенное, МИР намерено продолжать государственную политику по дальнейшему развитию угольной промышленности РК.

В перспективе, конечно, имеются разные варианты замены угля. К примеру, природный или сжиженный газ. Тем более, что строительство магистрального газопровода из южных регионов в центральные и в столицу, в рамках реализации «Пяти социальных инициатив» Главы государства, уже начато. Но это тема другого разговора. Как готовятся к отопительному сезону в плане обеспечения населения углем в акимате Астаны?

Совет от акимата: запасаться углем уже сейчас

Позитивно настроены в преддверии нового отопительного сезона и в столичном акимате. Как отмечается в информации акимата, потребление угля за период осенне-зимнего периода 2017/2018 составило 2945,3 тыс. т (из них энергоисточники – 2545,3 тыс. т, для нужд населения – 400 тыс. т). С мая по 6 августа 2017 г. для нужд населения в Астане было поставлено 28,8 тыс. т, за аналогичный период 2018 г. уже поставлено 35,3 тыс. т, что больше на 22,6 %.

С 27 июля по 3 августа в столицу поступило 42 вагона или 2932 т угля:

23 вагона или 1610 т Шубаркуля;

10 вагонов или 694 т Майкуба;

9 вагона или 628 т Каражыра;

Цены на уголь:

Шубаркуль – 14 500 тг/т

Майкуба – 10 000 тг/т

Каражыра – 14 000 тг/т.

На сегодняшний день в Астане имеется семь основных реализаторов угольной продукции. Общий запас угля по состоянию на 7 августа составляет 9590 т. При этом, в местном исполнительном органе подчеркивают, что все социальные объекты отапливаются дизельным топливом.

Что касается прошлогодней ситуации, то пока ажиотажа не наблюдается. Утверждена Дорожная карта по вопросу приобретения угольной продукции. Согласно Карте, акиматом начата работа по агитации населения через службу i-Көмек, чат-боты, СМИ, сайт и социальные сети акимата Астаны о необходимости закупа угля с августа т. г.

Ежедневно ведется мониторинг по количеству поставляемого угля, а также мониторинг цен. В случае выявления завышения цен направляются данные в департамент Агентства по регулированию естественных монополий и департамент госдоходов по Астане для принятия соответствующих мер.

Акимат Астаны настоятельно рекомендует жителям города начать приобретение угольной продукции уже сейчас.

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