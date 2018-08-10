Прогулка с тигром по алматинскому Арбату могла привести к трагедии – дрессировщица

Известная дрессировщица цирка прокомментировала случай с выгулом тигра в многолюдном центре Алматы.

Инспектор манежа Алматинского цирка, дрессировщица хищных животных, специалист по крупным кошачьим Юлия Дудкина рассказала корреспонденту Sputnik, что выгул тигра на улице Панфилова, в районе, где собирается большое количество отдыхающих, мог закончиться трагедией. По ее словам, владелец животного грубо нарушил все известные ей правила техники безопасности.

По словам Юлии Дудкиной, которая о безопасности работы с большими кошками знает не понаслышке, такая прогулка с тигром могла привести к самым печальным последствиям. В случае чего, удержать на поводке 80-килограммовую кошку, а именно столько, учитывая возраст, она примерно и должна весить, если животное здорово, мужчина бы не смог. И первые, кто стал бы объектом нападения, были бы дети.

"Любой хищник, а в особенности если это тигра касается, он нападает на тех, кто меньше его. Если на взрослого человека она не нападет, привыкнув к людям, то дети – это потенциальная добыча. Удержать такую тигрицу он, возможно, и сможет, но недолго. Любой дрессировщик, который начинает работать с опасными животными, должен понимать, что от хищника идет угроза жизни и здоровью окружающих. За жизнь и безопасность несет ответственность дрессировщик, так как он берет на себя эти обязательства. И этот глупый риск ради рекламы не оправдан", — говорит Юлия Дудкина.

Особенно, отметила дрессировщица, работая с крупными хищными кошками, нужно понимать, что полностью, на все сто процентов, приручить такое животное невозможно.

"Существует такой закон – называется "Закон больших чисел". То есть миллион раз все было хорошо, а в миллион первый раз все будет плохо. Соответственно, к этому разу мы должны быть готовы. Это может быль доброе, милое, нежное и ласковое животное, воспитанное среди людей. Но угадать невозможно. Мы не умеем читать мысли животных. Напугалась она чего-то, рванула и побежала. Машина посигналила, ребенок закричал, и в ней проснулись инстинкты. Когда это может случиться, не знает никто", — объяснят психологию поведения крупных кошачьих Юлия.

Именно поэтому, считает специалист по крупным кошкам, такие прогулки с хищником крайне опасны и непредсказуемы. По ее словам, даже звездные артисты как Запашные и Багдасаровы, за плечами которых "династийный" опыт работы с хищными кошками, а сами они с животными находятся с малых лет, лишь изредка позволяют себе такие пиар-акции с выходом в люди. При этом уровень обеспечения безопасности у них буквально зашкаливает.

"Чтобы вывести одного хищника, работают пять человек. Не считая дрессировщиков. То есть не просто люди, а пять грамотных специалистов, которые знают, как брать животное, знают, как его фиксировать. То есть случись что, они готовы к этому, потому что это — их работа, и они профессионалы. Еще важный момент по технике безопасности. Такие животные всегда выводятся на растяжках. То есть это когда на один ошейник идут два поводка. Если один дрессировщик не справляется, подходит второй человек, берет второй поводок и вдвоем они уже удерживают животное, причем совершенно безопасно не только для окружающих, но и для себя. А вот таким образом – стек (дрессировочный прут), кусочек мяса, поводок — и я пошел с тигром к людям – это грубейшее нарушение", — объясняет дрессировщица Юлия Дудкина.

При этом Юлия рассказывает, что ей и самой доводилось выводить крупных кошачьих в люди, на съемки телепрограмм и прочие мероприятия. Однако происходило это с котятами, которым не было и трех месяцев и которые еще не могли представлять опасность для окружающих в силу своего возраста и размеров.

Помимо работы в цирке, Юлия Дудкина работает с хищниками в Алматинском зоопарке. В последнее время, по ее утверждению, к ним все чаще привозят и сдают на экспозицию экзотических, в том числе хищных, животных. Происходит это в двух случаях: когда хозяева понимают, что далее не смогут совладать с опасным хищником, либо сдают уже больных животных, за которыми не было соответствующего ухода.

"Как работник зоопарка, я вам скажу, что на экспозицию часто сдают нам хищных животных. То есть в Алматы сейчас пошел бум на экзотических и диких животных. Людям кажется, что это очень модно и очень красиво. Обычно проходит полгода и они приезжают к нам. На моей памяти достаточно резонансная история была, когда фотографы нам сдали львенка. То есть брали его для фотографий, а потом он уже приехал в зоопарк. Там было совершенно неграмотное отношение к животному, и оно прибыло к нам больное. В общем, привозят все, что является экзотикой", — отмечает Юлия.

Кстати, фотосессии с дикими животными, которые в Алматы уже далеко не редкость и на прокат можно взять хоть тигра, хоть медведя, хоть пятиметрового питона, специалист также считает занятием очень опасным.

"Когда человек из года в год работает с этими животными, то он может угадать, чего ждать, по манере поведения. Он видит, когда животное раздражено, когда оно напугано. А когда ты впервые сталкиваешься с этими животными, ты просто не знаешь всех этих тонкостей и нюансов. И позволять делать фотографии с другими людьми — это невероятный риск. Потому что дикое животное никогда не станет ручным, никогда не станет полностью дрессированным", — резюмировала Юлия Дудкина.

Кстати, на появление видеоролика с прогулкой тигра по алматинскому Арбату, который в общей сложности набрал около полумиллиона просмотров, обратили внимание и в правоохранительных органах. Как сообщили в департаменте внутренних дел Алматы, им заинтересовались в городской природоохранной прокуратуре. Там в ближайшее время и установят как законность прогулки хищника, которая наделала столько шума, так и то, кому принадлежит животное и законным ли путем оно было доставлено в Казахстан.

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