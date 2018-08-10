В Костанае отметили лучшие соцпроекты

Ярмарка стала хорошей диалоговой площадкой для неправительственного сектора и неравнодушных людей, которые делятся своим опытом.

13 победителей в разных номинациях получили денежные сертификаты на развитие своих инициатив на региональной ярмарке социальных идей и проектов, сообщает zakon.kz.

Ежегодное мероприятие прошло в одиннадцатый раз и с каждым годом сумма финансирования проектов становится больше, также как и число участников. В этом году ней приняли участие около 85 проектов от 71 организации. Главной же целью ярмарки является выявление актуальных социально-значимых проектов, которые помогут государственным органам в решении региональных задач.

- Такая ярмарка становится хорошей диалоговой площадкой для нашего неправительственного сектора и неравнодушных людей, которые делятся своим опытом, - отметил в приветственном слове заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев. – НПО за годы независимости страны стало устойчивым институтом развития гражданского общества и решения проблем именно населения, также они пользуются большой социальной поддержкой в виде государственных грантов, которые с каждым годом увеличиваются. Надеюсь, что в дальнейшем таких инициатив будет больше и наш региональный проект выйдет на республиканский уровень.

Среди победителей по семи номинациям были организации, которые появились совсем недавно. Так, общественное объединение Stop autizm работает всего год, но уже стали обладателями гранта в сумме 500 тыс. тенге, который планируют потратить на приобретение оборудования.

- Мы смогли объединить 28 активных родителей детей с диагнозом аутизм, также в группе у нас состоит около 60 родителей Костаная, - рассказывает руководитель организации Шнара Жалмухамбетова. – Нам всего год, но мы успели многое сделать, недавно открыли центр коррекции для детей с диагнозом аутизм, теперь нам нужно оборудование для сенсорной интеграции, которое будет помогать таким ребятам развиваться. Мы подали пять заявок на эту ярмарку по разны номинациям и очень рады, что смогли быть в числе лучших.

Самый большой грант в сумме 1 млн тенге по решению комиссии был присужден соцпроекту «Жизнь на ладони» областной газеты «Костанайские новости», который помогает в сборе средств детям с различными диагнозами.

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