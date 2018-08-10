Президент прибыл в Мангистаускую область

Планируется проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.

По прибытии в город Актау Глава государства посетит городские объекты и примет участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в презентации мультимодального порта Курык и Пятом каспийском саммите, а также проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.

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