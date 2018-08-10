Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент прибыл в Мангистаускую область

Планируется проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.

Фото : Mail.KZ10 августа 2018, 18:55

По прибытии в город Актау Глава государства посетит городские объекты и примет участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в презентации мультимодального порта Курык и Пятом каспийском саммите, а также проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты