Мировые ученые делятся своими разработками на Международном форуме в РК

Разработки касаются таких сфер, как экономика, сельское хозяйство, туризм, экология и нанотехнологии.

В Казахстане продолжается второй Международный слет молодых ученых. В сердце центральной Азии съехались служители науки из 9 стран. Они открыто делятся своими инновационными идеями, пытаются найти партнеров для реализации совместных проектов, обсуждают актуальные проблемы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Новость о проведении второго Международного слета всколыхнула ученую элиту Евразии. Заявки на участие пришли из России, Литвы, Белоруси, Армении и многих других стран. Сначала молодые ученые приняли участие в пленарном заседании в Астане, а после отправились в живописный Бурабай. Да, тут все те же обсуждения и дискуссии, но уже без галстуков.

- Вчера я уже пообщался вечером с представителями аграрного сектора. Они мне говорят, что польза от такого рода мероприятий очевидна. Мы, находясь в Астане, в Алматы, и то не находим время для обмена научной информацией, своими планами, а уже сейчас мы ехали в автобусе и уже получили очень многое, - рассказывает зам. исполнительного директора Фонда Первого Президента РК-Елбасы Игорь Рогов.

А обмениваться действительно есть чем. 100 служителей науки сегодня делятся своими идеями и разработками. Они касаются таких сфер, как экономика, сельское хозяйство, туризм, экология и нанотехнологии. Любой проект имеет право на жизнь, ученым нужно лишь доказать его актуальность.

- Проект не может пойти дальше, если нет определенного финансирования. Фонды объявляют гранты, двусторонние проекты, как Россия - Белорусь, Россия – Азербайджан, - поясняет председатель Совета молодых ученых Российской Академии наук Андрей Котельников.

- У нас уже с казахской стороной конкретные результаты есть по сейсмике. Казахско-Армянский проект мы уже создали и будем его реализовать. В Армении уже были созданы датчики сейсмические, которые можно внедрять в Казахстане, а в Казахстане нужно их отцифровывать. Каждая страна развивается специфически. Поэтому мы будем это все собирать, - говорит директор научного центра инноваций и предпринимательства Армении Геворг Варданян.

Все ученые со своими идеями, их они представили в проектах. К слову, для инноваторов важно не просто реализовать их, но и коммерциализировать. Другими словами, сделать так, чтобы эти идеи приносили реальные деньги.

Вот и молодой ученый из Петропавловска Сергей Пашков считает, что его проект должен как минимум себя окупить. Речь идет о древнем поселении Ботайской культуры. О том самом, где, по мнению некоторых историков, впервые на планете была одомашнена лошадь. Идея проста - сделать это место привлекательным для туристов. Здесь каждый посетитель сможет перенестись на несколько тысячелетий назад, например, научиться гончарному делу.

- Сейчас мы предполагаем развитие именно такого кластера. То есть не только пассивное созерцание вот этих красот, но и воссозданного поселения. Самое главное, чтобы задержать как можно больше посетителей этого места, чтобы он как можно больше оставил денег. Здесь будем реалистами, если так прагматично посмотреть, то действительно самая главная задача туристического места заключается в этом, - дополняет председатель Совета молодых ученых СКО Сергей Пашков.

Ученые XXI века. С рюкзаками и планшетами. Их встречи не похожи на серьезные дискуссионные площадки. Например, о туризме они разговаривали сидя на полу в юрте. Их идеи уникальны в своей простоте. Сегодня в числе слушателей госслужащие и предприниматели. И, кажется, лед между ними начал таять.

- Если мы говорим о каких-то конкретных отдельных проектах, тех, которые были представлены молодыми учеными, наверно это имеет научно-прикладной интерес. Как только мы научимся научный подход трансформировать в турпродукты, тогда это будет представлять интерес для туристов, - уверен председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourizm» Рашид Кузембаев.

На протяжении трех дней ученые дискутировали и обсуждали вопросы новейших исследований. И в этом году посещаемость слета бьет рекорды - 100 ученых, а простых участников в разы больше. Это уже второй форум, который организован Фондом Первого Президента Казахстана - Елбасы. Его представители уверены, что будущее этих девяти стран за прогрессивным поколением, которое нужно поддерживать.

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