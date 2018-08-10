Мошенница украла у пенсионера 4 млн тенге

Женщина представилась медсестрой и в ходе разговора рассказала о якобы предстоящей денежной реформе.

Столичные полицейские задержали мошенницу обворовывавшую пенсионеров, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

6 августа в один из отделов полиции Астаны обратился с заявлением 89-летний житель города о том, что неизвестная женщина представилась медсестрой и в ходе разговора рассказала о якобы предстоящей денежной реформе. Затем предложила помочь потерпевшему выписать номера с принадлежащих ему денежных купюр. Согласившись на предложение помощи «медсестры», пожилой мужчина принес несколько денежных купюр, составлявших часть денежных сбережений, хранившиеся в шкафах в гостиной и спальной комнатах. Под предлогом сдать анализы для медкомиссии, женщина попросила пройти мужчину в ванную комнату, а затем воспользовавшись его отсутствием похитила все деньги (более 4 млн. тенге), местонахождение которых увидела ранее, когда потерпевший доставал несколько купюр.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также при просмотре системы камер видеонаблюдения установлена и задержана 30-летняя подозреваемая. В ходе расследования установлена ее причастность к ряду аналогичных краж из квартир пожилых людей, где ее добычей стали личные сбережения пенсионеров.

В ходе следственных действий она была опознана потерпевшим. Задержанная водворена в изолятор временного содержания. По данным фактам проводится досудебное расследование. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские просят граждан, пострадавших от преступных деяний данного лица, обратиться в Управление внутренних дел района "Сарыарка" Астаны либо по телефонам 8 (7172) 71-66-10, 71-66-02, 71-66-40 или сот.тел: 8-702-635-01-01.

В этой связи, Департамент внутренних дел Астаны рекомендует быть всем бдительным, не открывать дверь незнакомым людям, не впускать их в квартиру.

"Люди преклонного возраста, как дети, очень доверчивы, иногда даже наивны. Этим пользуются злоумышленники, которые без зазрения совести обкрадывают беззащитных стариков. Зачастую они проникают в квартиру, спекулируя на желании пожилых людей подлечиться, представляются работниками медицинских или социальных служб. Действуют они нагло и бесцеремонно, похищают ценные вещи и деньги. После таких визитов пенсионеры не сразу обнаруживают пропажу", - говорится в распространенном сообщении.

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