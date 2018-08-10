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В центре Бишкека произошел взрыв

В милиции Кыргызстана считают, что это покушение на российского бизнесмена.

Фото : CA-News10 августа 2018, 19:57

В Бишкеке по улице Исанова на пересечении с улицей Рыскулова произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, саперы осматривают место происшествия, сообщает Kaktus.media.

Сегодня произошла вторая попытка покушения на российского бизнесмена Александра Гайдукова во дворе дома, где расположен офис его компании (район ул. Исанова-Рыскулова). Он отделался царапинами, а взрывное устройство оказалось под его машиной Lexus 570.

Первое покушение произошло в 2016 году. Тогда к нему подошел неизвестный мужчина и выстрелил в него из обреза. Нападавший скрылся с места преступления. Гайдукова доставили в больницу. Дело не раскрыли.


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