Журналисты сорвали Головкину тренировку

GGG помешали проводить подготовку к бою с "Канело" в лагере Big Bear.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прервал тренировку в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) из-за журналистов, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что GGG был близок к тому, чтобы сорвать медиа-день в лагере Big Bear в Калифорнии.

"Мы много работаем. Люди должны понимать, что мы тренируемся здесь. Это процесс, - сказал Головкин, приняв решение сократить свою доступность до 15-минутного интервью с избранными репортерами на скамейке в парке за пределами своего спортзала. - Мы понимаем, что журналисты любят видеть, что мы делаем, но они не должны прерывать тренировочный процесс".

Головкин был раздражен, когда журналисты на автомобилях окружили его во время запланированной утренней пробежки, выпуская ему в лицо выхлопные газы.

"Он побежал на 100 метров, вернулся в лагерь и сказал, что закончил, - сказал промоутер Головкина Том Леффлер. - Он просто хочет, чтобы его работу не прерывали".

Отмечается, что приглашенным журналистам было сообщено утром, что Головкин хочет тренироваться в одиночестве. В полдень GGG отдыхал, и его представитель не дал никаких гарантий. После пробуждения Головкин поприветствовал репортера с улыбкой и рукопожатием, сказав: "Есть другое время, когда они могут приехать и снять меня. Я не знаю, почему они это сделали".

"Я помню, один известный спортсмен однажды спросил своего тренера: "Почему они (репортеры - прим. ред.) приезжают и мешают тренироваться?", и тот ответил: "Нужно проиграть, и они больше никогда не приедут", - вспомнил GGG.

#Golovkin didn’t want to do interviews today but at the end he had time for us.... and then he said he might have to do something so media stop interrupting his workouts ???????????????????? pic.twitter.com/NKROTJ1Va7 — Eduard Cauich (@ecauich) 9 августа 2018 г.

Напомним, первый поединок боксеров состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но боксеры не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя "Канело" и Головкин вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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