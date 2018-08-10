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Журналисты сорвали Головкину тренировку

GGG помешали проводить подготовку к бою с "Канело" в лагере Big Bear.

Фото : vesti.kz10 августа 2018, 21:03

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прервал тренировку в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) из-за журналистов, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что GGG был близок к тому, чтобы сорвать медиа-день в лагере Big Bear в Калифорнии.

"Мы много работаем. Люди должны понимать, что мы тренируемся здесь. Это процесс, - сказал Головкин, приняв решение сократить свою доступность до 15-минутного интервью с избранными репортерами на скамейке в парке за пределами своего спортзала. - Мы понимаем, что журналисты любят видеть, что мы делаем, но они не должны прерывать тренировочный процесс".

Головкин был раздражен, когда журналисты на автомобилях окружили его во время запланированной утренней пробежки, выпуская ему в лицо выхлопные газы.

"Он побежал на 100 метров, вернулся в лагерь и сказал, что закончил, - сказал промоутер Головкина Том Леффлер. - Он просто хочет, чтобы его работу не прерывали".

Отмечается, что приглашенным журналистам было сообщено утром, что Головкин хочет тренироваться в одиночестве. В полдень GGG отдыхал, и его представитель не дал никаких гарантий. После пробуждения Головкин поприветствовал репортера с улыбкой и рукопожатием, сказав: "Есть другое время, когда они могут приехать и снять меня. Я не знаю, почему они это сделали".

"Я помню, один известный спортсмен однажды спросил своего тренера: "Почему они (репортеры - прим. ред.) приезжают и мешают тренироваться?", и тот ответил: "Нужно проиграть, и они больше никогда не приедут", - вспомнил GGG.

Напомним, первый поединок боксеров состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но боксеры не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя "Канело" и Головкин вернутся на ту же площадку для проведения реванша.


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