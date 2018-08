Журналисты сорвали Головкину тренировку

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прервал тренировку в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) из-за журналистов, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что GGG был близок к тому, чтобы сорвать медиа-день в лагере Big Bear в Калифорнии.

Головкин был раздражен, когда журналисты на автомобилях окружили его во время запланированной утренней пробежки, выпуская ему в лицо выхлопные газы.

Отмечается, что приглашенным журналистам было сообщено утром, что Головкин хочет тренироваться в одиночестве. В полдень GGG отдыхал, и его представитель не дал никаких гарантий. После пробуждения Головкин поприветствовал репортера с улыбкой и рукопожатием, сказав: "Есть другое время, когда они могут приехать и снять меня. Я не знаю, почему они это сделали".

#Golovkin didn’t want to do interviews today but at the end he had time for us.... and then he said he might have to do something so media stop interrupting his workouts ???????????????????? pic.twitter.com/NKROTJ1Va7