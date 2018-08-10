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В СНГ планируется создать аналог шенгенской зоны для Центральной Азии

Виза "Шелковый путь" позволит въехать в одну из стран ЦА и свободно перемещаться и по другим республикам региона.

Фото : salamnews.org10 августа 2018, 21:14

Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов. Об этом в пятницу передает корреспондент ТАСС.

"Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, "Шелковый путь", которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах - мы [Казахстан] с Узбекистаном", - сказала ТАСС глава Комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Как пояснила Мурзамадиева, турист, получивший "шелковую визу", въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. По словам Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и "подготовит предложение для правительства".

Создание единого визового режима планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году.


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