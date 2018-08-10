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«Astana Arlans» анонсировал финал WSB

Казахстанцам будет противостоять коллектив «Куба Домадорес».

Фото : yvision.kz10 августа 2018, 21:21

Казахстанский клуб «Astana Arlans» в своем официальном Instagram представил небольшой видеанонс финала Всемирной Серии бокса, сообщает Sports.kz.

Напомним, в финале WSB боксером казахстанской команды будет противостоять коллектив «Куба Домадорес».

Ранее кубинское издание Juventud Rebelde написало о том, что финал Всемирной боксерской серии (WSB) «Астана Арланс» — «Куба Домадорес» состоится 30 ноября в Китае, но сама организация эту информацию не подтвердила.

В полуфинале турнира наши боксеры одолели бойцов «British Lionheart», а кубинцы оказались сильнее «France Figthing Roosters».


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