Эксперты: Тенге может упасть до 360 за доллар

По мнению аналитика, тенге продолжит падение, ориентируясь на слабеющий рубль и дешевеющую нефть.

В пятницу тенге вновь обновил антирекорд. По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс казахстанской валюты к американской достиг 356,80 тенге, просев на 2,74 тенге. Какие потрясения ждут казахстанцев на валютном рынке, сообщает Sputnik Казахстан.

Эта сессия стала последней на неделе, поскольку в праздничные и выходные дни, а также в ночное время курс валют не меняется.

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова считает, что курс доллара может достигнуть 360 тенге, но не исключает и возвращения валюты к нижнему пределу.

"До осени мы ожидаем нацвалюту в диапазоне 346-360 тенге за доллар. Объективных экономических предпосылок для обвала казахстанской валюты нет. Напомним, что представители МВФ летом высказывались о значительных экономических успехах Казахстана в достижении высоких темпов роста. Наш прогноз до конца 2018 года по инфляции в Казахстане – не более 7%", — отмечает эксперт.

Также, по мнению аналитика, на курс тенге негативно влияют санкции США против России, которые привели к падению рубля, а также негативный геополитический фон, в том числе торговая война Китая и США, учитывая, что Китай является важным экономическим партнером Казахстана.

Еще одним важным партнером Казахстана, кроме России и Китая, является Турция: обвал турецкой лиры тоже отчасти оказывает негативное влияние на тенге.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также считает, что тенге продолжит падение, ориентируясь на слабеющий рубль и дешевеющую нефть. Мировые цены на черное золото опустились ниже отметки 72 долларов за баррель после публикации неожиданно плохой статистики по запасам топлива в США от американского министерства энергетики.

В обменных пунктах Алматы и Астаны американскую валюту продают по цене 357-358 тенге за доллар.

С августа 2015 года финансовый регулятор "отпустил" валюты и не вмешивается в формирование курса тенге.

Однако после резкого падения нацвалюты почти на пять тенге в четверг, 10 августа, Национальный банк Казахстана заявил о готовности проводить интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс тенге – но только если ситуация будет критической.

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