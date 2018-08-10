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Президент осмотрел набережную Актау

Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.

Фото : Акорда10 августа 2018, 22:28

В ходе посещения новой набережной Глава государства осмотрел амфитеатр под открытым небом, который представляет собой многофункциональную сцену шириной 70 метров, оборудованную современной звукоусиливающей и световой техникой, а также панорамными LED-экранами, и одновременно вмещающую до 1000 артистов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во время неформального общения с представителями искусства Нурсултан Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.

- Уважаемые мангистауцы, вы стоите на пороге события, которое войдет в мировую историю. Завтра главами пяти государств впервые будет подписан документ, определяющий правовой статус Каспия. В области развивается туризм, строятся морские порты и социальные объекты. Все это делается для вас, для ваших детей, для вашего будущего, - сказал Президент Казахстана.

***

Городская набережная оборудована ротондами, смотровыми, детскими и спортивными площадками, шатрами и скамейками для отдыхающих. Здесь также установлено 16 малых архитектурных форм.


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