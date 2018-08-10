В Алматинской области молодые новаторы создали сайт для онлайн-продажи скота

На сайте зарегистрировано более 320 пользователей со всего Казахстана.

В Алматинской области создана первая платформа объявлений по продаже скота и животных malbazar.su. Она основана для развития животноводства. На сайте публикуются объявления со всего Казахстана и все новости, проекты, кредитования и субсидирования в сфере сельского хозяйства, передает zakon.kz.

На информационной площадке региональной службы редактор сайта Аслан Кубентаев и дизайнер сайта Ануар Салимбеков рассказали откуда возникла такая идея, а также поделились дальнейшими планами.

- На протяжении уже двух месяца наш сайт работает и помогает людям при покупки или продажи, обмена животными. С помощью этого сайта любой человек может легко и просто опубликовать объявление с мобильного устройства или компьютера. Мы сами Сарканского района, и мы видели, как нашим сельчанам было нелегко перевозить животных с отдаленных аулов на базар. Тогда и возникла идея –сделать все онлайн. Разработчики сайта являются Еркин Хамидуллов и Сергей Сильченко. В начале у нас не было средств для воплощений нашей идеи, тогда нам помог молодой предприниматель Диас Нурсайнов. Как молодое поколение мы понимаем, что цифровизация как никогда нужна. Ведь зачем тратить, время, силы когда без проблем онлайн можно купить скот, - подчеркнул Аслан Кубентаев

Стоит отметить, MALBAZAR.SU упрощает покупку и продажу, соединяя заинтересованных лиц вместе для взаимовыгодных сделок. Продавцы могут легко зарабатывать дополнительные деньги, просто публикуя объявления, продавать товары и животных в десятки раз быстрее и эффективнее не выходя из дома. Таким образом, сайт дает возможность покупателям найти ценные зоотовары, скот и животных по приемлемым ценам и в любое время суток, так как он работает 24/7.

- Не надо стоять на улице при жаре или холоде, чтобы продать свой скот. Теперь любой желающий может зайти на сайт, ввести все данные и найти необходимое ему животное. Выбрать можно по разным категориям по цене, весу, местонахождению. Также у нас есть мобильное приложение на андройд, его уже скачали пять тысяч раз. Без всяких сомнений, наш сайт приносит огромную пользу развитию сельского хозяйства в Казахстане и мы на этом не собираемся останавливаться. Заходите на https://malbazar.su/ и покупайте и продавайте без проблем, - подчеркнул Ануар Салимбеков.

Сейчас на сайте зарегистрировано более 320 пользователей со всего Казахстана. С момента основания сайта в день 500 просмотров и в среднем оставляют 7 -10 новых объявлений и эти цифры непрерывно растут с каждым днем. Данный проект начинает набирать популярность не только у граждан, но и у животноводческих ферм.

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