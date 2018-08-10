Боятся, что убьют. За сёстрами Хачатурян присмотрят в СИЗО

Руководство СИЗО подберёт девочкам специальный контингент, а в комнатах ещё и установят видеонаблюдение.

Правозащитники опасаются, что влиятельные друзья их папы могут попытаться отомстить девочкам, сообщает Life.ru.

Члены ОНК Москвы добились разрешения на установку специальных камер в СИЗО, где после карантина будут содержаться сёстры Хачатурян, убившие своего отца-тирана. Правозащитники опасаются, что Марию, Ангелину и Кристину могут убить, передаёт телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, Михаил Хачатурян был разносторонним и авторитетным человеком, и друзья у него были соответствующие. Часть из них может попытаться отомстить за смерть друга.

Чтобы этого не случилось, девочек рассадят по отдельным камерам, в каждой не больше четырёх человек. Руководство СИЗО подберёт девочкам специальный контингент, то есть их посадят со сверстницами, чтобы не было проблем, а в комнатах ещё и установят видеонаблюдение.

Напомним, 27 июля три сестры-погодки от 17 до 19 лет — Кристина, Ангелина и Мария — убили своего 57-летнего отца. Свои действия девушки объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокость и издевательства со стороны мужчины. Сёстры арестованы до 28 сентября. Как ранее писал Лайф, адвокат рассказал о состоянии девушек в СИЗО.

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