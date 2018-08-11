Головкин обвинил Канело в «грязной тактике»

У нас два разных стиля бокса, - GGG.

Казахстанский чемпион мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1) ответил на выпады мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2) по поводу допинга и боксерского стиля, сообщает Sports.kz.





— Он грязный боец из-за использования запрещенных веществ и обвиняет других в этом. Это грязная тактика.

У нас есть два разных стиля бокса. Возможно, он думает, что его стиль — бокс, но мой стиль совершенно другой. Надеюсь, он выйдет с боевым стилем, который позволит нам закончить битву за меньшее время. Он тот, кто должен изменить свой бокс ради фанатов. Но я не думаю о том, что он собирается делать, я думаю о том, что нужно сделать мне, — сказал Головкин Boxingscene.com.Напомним, бой на «Синко де Майо» был сорван по вине «Канело» из-за его положительных допинг-тестов. Теперь рематч состоится 15 сентября, также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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