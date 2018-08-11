Тесть и теща Дональда Трампа получили американское гражданство

Пока Трамп борется с мигрантами, его жена помогает им въехать в страну.

Родители Меланьи Трамп, уроженцы Словении, получили американское гражданство по схеме воссоединения семей, которую обещал искоренить ее муж, сообщает Вести.Ru.

Под давлением СМИ адвокат новых американцев признал, что жена президента использовала преимущества своего положения и поддержала отца и мать. При этом супруги Кнавс плохо знают английский и не обладают профессиональными навыками, необходимыми американской экономике.

От либеральных телеканалов редко услышишь доброе слово в адрес близких президента США. Но день, в который бывший директор автомагазина Виктор Кнавс из югославского города Ново-Мисто и его супруга Амалия, работавшая там же закройщицей на трикотажной фабрике, стал особенным не только для этих двух новых американцев.

Ни дочка, ни зять поздравить стариков не пришли. Зато у федерального здания на Манхэттене Виктору и Амалию поджидало много журналистов. Адвокат, ограждавший от прессы плохо говорящую по-английски чету, догадывался, о чем их сейчас спросят.

"Сегодня Виктор и Алалия Кнавс стали гражданами США. Как и многие миллионы людей, они прошли прекрасное путешествие для получения гражданства. США," – заявил адвокат Майкл Вайлдс.

Заявку на грин-карту, без которой теперь не было бы паспортов, как раз и помогла оформить дочь Мелания. Обычная для Америки история, когда перебравшиеся в Штаты на ПМЖ хлопочут за родственников. Необычно то, что другой родственник Кнавсов не просто работает президентом, а еще и активно критикует подобную схему, издевательски называя ее "цепной миграцией". Схему Трамп хочет сломать.

"Кто-то приезжает в США и привозит с собой своих бабушку и дедушку, тетю и дядю. Лотерея гражданства США и цепная миграция должны прекратиться. Немедленно," – уверен Трамп.

То есть своим – пока еще действующий закон, чужим – высокие стены и семейные драмы. В США не утихают протесты против трамповской миграционной реформы. Митинги стали реакция на политику "нулевой толерантности", которую с подачи Трампа провозгласил американский минюст. Дошло до того, что нелегалов, переходивших границу с детьми, от них отделяли. Родителей заключали под стражу. Сыновей и дочерей отправляли в спецприемники. В такой ситуации оказались более 2000 детей, включая и младшего брата этой женщины из Гватемалы.

"Они разлучили меня с моим младшим братом. Когда меня забрали в тюрьму, я не знала, где он, что с ним," – говорит эмигрантка.

Власти США после того, как судья из Сан-Диего в 30-дневный срок потребовал вернуть детей родителям, обороты сбавили. Но Трампу этого не забыли. А как в Америке оказалась сама будущая первая леди. Все же либеральные телеканалы уже достали из архива историю времен предвыборной кампании. Тогда в эфирах много рассказывали про то, что словенская модель, в 1995 году отправившаяся покорять Америку, сделала это в обход закона.

"Они говорят, что моя жена Мелания могла приехать сюда нелегально! Вы можете в это поверить? У нее все задокументировано! В ближайшие пару недель она выступит с небольшой пресс-конференцией на этот счет," – объявил Трамп.

С момента, когда были сказаны эти слова, прошло не две недели, а ровно два года. Пресс-конференцию по вопросу собственной нелегальной миграции Меланья Трамп так и не собрала.

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