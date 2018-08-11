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Месси стал капитаном «Барселоны»

В последние годы Месси был вице-капитаном.

Фото : Eurosport11 августа 2018, 01:58

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет капитаном «Барселоны» в новом сезоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

В последние годы капитанскую повязку носил Андрес Иньеста, а Месси был вице-капитаном. Однако Иньеста уехал доигрывать в Японию, и теперь Лео будет выводить команду на поле.

Резервными капитанами будут Серхи Бускетс, Херард Пике и Серхи Роберто.

Месси пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.


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