Месси стал капитаном «Барселоны»
В последние годы Месси был вице-капитаном.
Фото : Eurosport11 августа 2018, 01:58
Аргентинский нападающий Лионель Месси будет капитаном «Барселоны» в новом сезоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
В последние годы капитанскую повязку носил Андрес Иньеста, а Месси был вице-капитаном. Однако Иньеста уехал доигрывать в Японию, и теперь Лео будет выводить команду на поле.
Резервными капитанами будут Серхи Бускетс, Херард Пике и Серхи Роберто.
Месси пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
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