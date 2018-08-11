Cроки доставки школьных учебников могут сорваться - МОН РК

Виной тому могут стать недобросовестные перевозчики.

Книжные издательства начали отгрузку школьных учебников. Все новые издания, а это больше 12 млн экземпляров, уже напечатаны. Однако сроки их доставки в регионы могут быть сорваны по вине недобросовестных перевозчиков, сообщили в Министерстве образования РК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Перевозчики при тендере заявляют минимальную цену, выигрывают и не доезжают, а дети в итоге вынуждены начинать учебный год без книг. В некоторые районы для перевозки учебников давали машины, на которых возят скот.

Десятки станков и сотни работников типографий работают в усиленном режиме. Последний месяц лета - горячая пора: школы дали заявки и ждут учебники. В этом году новые издания получат ученики 3, 6 и 8 классов. Вопросы, как и в прошлом году, у издателей и Минобразования возникают лишь к перевозчикам. Госзаказ на транспортировку учебников выигрывают по минимальной цене, и это неизбежно сказывается на качестве перевозки.

Майраш Тайкенова, советник Министра образования и науки РК:

- Когда демпингуют и получается, кто выигрывает эти конкурсы. Люди почему-то не думают о качестве доставки. Не секрет, что даже в некоторые районы давали машины, на которых скот возят. Вот такие красивые учебники, вот почему их упаковывают плотно.

Ерлан Сатыбалдиев, директор ТОО «Издательство мектеп»:

- Не далее как сегодня ко мне пришел из одной области запрос, появлялся ли у вас такой-то перевозчик. Они его посчитали недобросовестным. А он тендер выиграл, получил деньги, а еще не объявился еще здесь в Алматы ни у одного издательства.

По последним данным Минобразования, книги начали отгружать для всех регионов страны, кроме Астаны. Лидирует по отгрузке Алматинская область - 64% и Шымкент - 58%. В Павлодар уехало лишь 6% необходимых учебников, а в столицу отгружать еще не начали.

Бейбиткуль Каримова, директор РНПЦ «Учебник»:

- Астана на сегодняшний день судится, в прошлом году тоже были вопросы по Астане. 3 поставщика подвели, 2 поставщика подвели и с третьим только они заключили договор. На сегодняшний день мы разрабатываем интерактивную карту доставки и будем отслеживать, выехала машина из издательства с грузом, доехала ли она до области, до того района, будем все эти процессы отслеживать.

Следить за перевозчиками по интерактивным картам и внедрять такие подходы должны будут местные акиматы, отметили в МОН. В противном случае угроза срыва сроков доставки учебников в регионы будет повторяться из года в год, подчеркивают представители ведомства.

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