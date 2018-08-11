Усыновленный француженкой казахстанец спустя 10 лет вернулся в Шымкент

Шокана теперь зовут Мельхиор.

В Шымкенте в специализированном доме ребенка встретили необычных гостей. Шокан (а теперь Мельхиор) и его мама-француженка Каролина вернулись в город, где когда-то жил мальчик. Его усыновили еще годовалым ребенком. И вот недавно Шокан, который все эти годы живет во Франции, изъявил желание посетить Шымкент, чтобы увидеть город, где он родился, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Отырар ТВ».

Шокана теперь зовут Мельхиор. Его, 8-месячного, 11 лет назад из специализированного дома ребенка в Шымкенте, усыновила жительница Франции, Каролина Лебрар. Мальчик растет и учится в Париже. А после того, как приемная мама рассказала Мельхиору, что его родина - Казахстан и что его усыновили, мальчик захотел увидеть город, в котором он родился, и познакомиться с воспитателями, которые его нянчили. Приемная мама Шокана была не против.

Каролина Лебрар, мама Шокана:

«Я забрала его совсем маленького отсюда. Он был такой крошечный и милый. И даже подал мне знак, когда я стояла в холле дома ребенка, мимо меня пронесли сверток с малышом, и он помахал мне ручкой. Я считаю, что это была судьба. Я ни разу не пожалела о своем выборе — он моя душа. Я не стала менять ему имя, но решила дать второе и в его паспорте он записан как Мельхиор-Шокан. Когда мой сын захотел увидеть где он родился, его родину, я с удовольствием сказала — да».

Не по годам умный мальчик считает, что у него две родины — Казахстан и Франция. Он обожает читать про страну, где родился, а недавно даже начал изучать казахский язык.

Каролина Лебрар, мама Шокана:

«У Мельхиора есть несколько друзей во Франции, их тоже взяли приемные родители и они из Казахстана. Все вместе они решили изучать казахский язык. Не могли только найти учителя, но им помог студент из вашей страны, который учится у нас, в Париже».

В Шымкенте мама с сыном уже два дня. В специализированном доме ребенка их приняли как родных: показали комнату, в которой когда-то спал маленький Шокан, воспитателей, которые пеленали его в детстве.

То, что Шокан - желанный ребенок, доказывает и тот факт, что Каролина не побоялась трудностей, которые ждали ее на пути к усыновлению. Осложняло задачу то, что женщина была не замужем. Но проблемы ее не остановили. Как признается Каролина, любовь к сыну дает ей силы. Шымкент — это не первый город, который посетили Шокан и его мама, до этого они были в Астане, сегодня они с удовольствием рассказывают о своих впечатлениях.

Каролина Лебрар, мама Шокана:

«В Казахстане мы уже больше недели и не перестаем удивляться. Во-первых, гостеприимству ваших людей. Они улыбчивы, отвечают на вопросы, если нужно, обязательно скажут, как пройти или проехать. Шокан очень любит мясо, поэтому ваша кухня ему пришлась по вкусу. А еще мы узнали, что он, оказывается, любит айран. Жаль, его в Париже не найдешь».

В Шымкенте Каролина с Шоканом пробудут три дня. Планов много.

— Шокан очень хочет посетить базар, купить ваших продуктов, а еще национальный костюм. Это его мечта. А я вот хочу попасть в Туркестан. Я о нем много читала. Думаю, что за выходные мы осилим такую программу.

В Шымкентском специализированном доме ребенка воспитывается 80 детей. 25 из них находятся в очереди на усыновление. С начала года свой дом нашли 5 малышей. Правда, заграничным родителям детей больше не отдают. Желающих стать мамами и папами сейчас достаточно и в Казахстане.

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