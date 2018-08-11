Астанчанин растратил чужие деньги и заявил об ограблении

При дополнительных расспросах полиции мужчина признался, что историю с ограблением он выдумал.

Полицейскими Астаны проводится досудебное расследование по факту заведомо ложных показаний, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу ДВД.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 5 августа. Мужчина обратился с заявлением в дежурную часть УВД района «Сарыарка». При первоначальных показаниях он сообщил, что неизвестное лицо на велосипеде возле магазина по ул. Есенберлина украло его борсетку, в котором находились деньги, документы и личные вещи. Полицейскими этот факт был зарегистрирован по статье «грабеж» (ст. 191 ч. 1) УК РК. Началось расследование с проведением комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

При дополнительном допросе «потерпевший» признался, что работает торговым представителем, и собранные деньги из магазинов были им потрачены на личные нужды. Понимая, что не сможет своевременно вернуть деньги в кассу фирмы, астанчанин заявил в полицию, что якобы его ограбил неизвестный.

По факту дачи ложных показаний, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 420 ч. 1 УК РК, в данное время в УВД района «Сарыарка» Астаны проводится досудебное расследование.

Также досудебное расследование по факту ограбления прекращается за отсутствием события уголовного правонарушения на основании ст. 35 ч. 1 п. 1 УК РК.

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