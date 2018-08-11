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В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата

Вертолет врезался в футбольное поле.

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов11 августа 2018, 06:52

Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту-Санту потерпел крушение в пятницу, сам губернатор Паулу Хартунг не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

По предварительным данным, вертолет потерпел катастрофу при посадке, врезавшись в футбольное поле в регионе Серрана штата Эспириту-Санту.

Пока нет данных, что стало причиной аварии – человеческий фактор или технические неполадки. Губернатор находится сейчас в своем загородном доме.


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