В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата
Вертолет врезался в футбольное поле.
Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов11 августа 2018, 06:52
Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту-Санту потерпел крушение в пятницу, сам губернатор Паулу Хартунг не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.
По предварительным данным, вертолет потерпел катастрофу при посадке, врезавшись в футбольное поле в регионе Серрана штата Эспириту-Санту.
Пока нет данных, что стало причиной аварии – человеческий фактор или технические неполадки. Губернатор находится сейчас в своем загородном доме.
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