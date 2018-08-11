Около 2000 человек в Алматы не могут получить зарплату от работодателей

Чаще всего проблемы с выплатами возникают в сфере общепита и строительства.

400 предприятий имеют задолженности по заработной плате в Алматы. В трудовую инспекцию с начала этого года успели обратиться с жалобой почти две тысячи человек. Часть долгов уже погашена, но есть нечистые на руку работодатели, с которыми спор приходится решать только в суде, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Жанна Исабаева последний год работала на руководящей должности в популярной сети столовых. Девушка имела трудовой договор, но и это не спасло ее. Сегодня вместе с другими своими бывшими подчиненными она обивает пороги бывшей компании. Работодатель должен ни много ни мало только одной Жанне миллион тенге.

«Я работала в ТОО «Magic Store» управляющим директором, заработная плата у меня была по одному договору 285 тысяч тенге, по второму договору - 370 тысяч, но по факту эту зарплату мне не выплачивали, теперь с 15 мая я уволилась и до сих пор не могут получить ни окончательный расчет, ни компенсацию, вообще, никаких выплат. На то, что я требую выплатит заработную плату работодатель отвечает полным отказом», - сказала Жанна Исабаева.

Эти сотрудники здесь уже непрошенные гости, им тут никто не рад. Руководства на месте нет, как пояснили повара. Да и по телефону работодатель был немногословен.

В трудовую инспекцию в этом году обратились 1940 человек. Все имеют индивидуальные договоры, но не могут получить зарплату. В результате, специалисты провели 374 проверки и выявили 460 нарушений. Предприятия привлечены к административной ответственности - штраф на сумму 32 миллиона тенге.

«Основные вопросы, по которым обращаются к нам граждане - это несвоевременная выплата заработной платы, отпусков, компенсации при увольнении, то есть законных выплат. Следующий иные вопросы - это незаконны увольнения, не предоставление отпусков. Государственными инспекторами труда с начала года погашена задолженность на сумму 216 миллиона тенге, тем самым были защищены права 1500 граждан», - сообщила руководитель отдела Управления государственной инспекции труда и миграции г. Алматы Меруерт Мукашева.

Трудовые инспекторы напоминают, что зарплату работодатель должен выплачивать не позднее 10 числа каждого месяца, а отпускные - не позднее трех дней после выхода на отдых. Чаще всего проблемы с выплатами возникают в сфере общепита и строительства. Специалисты советуют не верить обещаниям работодателя, а сразу обращаться в госорганы и в суд.

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