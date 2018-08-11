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Детское кафе горело в центре Усть-Каменогорска

Огонь охватил 200 кв метров.

Фото : © lookmytrips.com11 августа 2018, 07:56

В центре города 10 августа, около семи часов вечера, загорелось популярное детское кафе «Tulipark», пожарные эвакуировали более 40 человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу УЧС Усть-Каменогорска.

Детское кафе, где произошел пожар, вплотную примыкает к парку «Жастар» по улице Казахстан. По информации УЧС Усть-Каменогорска, возгорание произошло на крыше кафе. Огнем было охвачено более 200 квадратных метров.

«Прибывшие пожарные эвакуировали 41 человека, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска.

В ликвидации пожара были задействованы 16 огнеборцев. Пожар локализован, дознаватели выясняют его причины.


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