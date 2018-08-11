Американец убил молодого мужчину.

Клоун-убийца с перчаткой Фредди Крюгера получил 42 года тюрьмы в штате Колорадо, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал Denver 7.

По данным телеканала, Кристиан Гулзоу убил 29-летнего мужчину напротив ресторана в городе Денвер, штат Колорадо, в мае 2017 года. Несколькими часами ранее двое мужчин ругались возле круглосуточного минимаркета. Этот инцидент привлек внимание общественности, потому что, согласно полицейским документам, у мужчины на лице был черно-белый клоунский макияж и он носил перчатку с лезвиями длиной около пяти сантиметров, похожую на когти маньяка-убийцы Фредди Крюгера из серии фильмов "Кошмар на улице Вязов".

"Судья Денвера признал 37-летнего Кристиана Гулзоу виновным в убийстве второй степени по делу (возбужденному — ред.) ранее этим летом", — говорится в сообщении телеканала.

Максимальный срок, который мог получить виновный, составлял 48 лет.

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